Коронавирус в Твери, последние новости на 3 марта 2021: ЦАПы оказались полезны и пожар в психоневрологическим интернате под Торопцем

Фото с места пожара в интернате в Торопецком районе, где погибли две пожилых пациентки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34008 случаев заражения COVID-19 (+139 за сутки).

Выздоровели 31366 человек (+175 за последние сутки).

Изолировано 2015 больных (-51).

Умерли 627 человек (0 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 3 марта в областной столице выявлено 10851 заболевший (+70 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2338 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1908 (0);

Ржев – 1864 (+2);

Торжок – 1501 (+6);

Кимры – 1424 (+2);

Калининский район – 1418 (+5).

Графика: Яндекс

По данным оперштаба на 3 марта, прививку сделали 50 462 человека – это 90,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За минувшие сутки вакцину получили 1952 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 45 672 вакцинированных гражданах.

Более половины вакцинированных - люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

На заседании оперативного штаба региона 2 марта обсудили работу центров амбулаторной помощи (ЦАП).

За прошедшие сутки в них приняли 401 пациента с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19.

Открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. ЦАПы помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом.

Обращаться в ЦАПы могут только первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирус. Иными словами, те, кто еще не обращался за медпомощью в поликлиники.

Сейчас в регионе открыты 12 таких центров на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиодиспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской Кашинской ЦРБ.

ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Громким событием дня минувшего стал пожар в Торопецком психоневрологическом интернате, случился он в ночь с 1 на 2 марта. Из здания вывели 59 человек. Двум оказали первую помощь на месте, еще двоих повезли в больницу.

Одна из женщин 1938 года рождения скончалась в машине «скорой», не доехав до больницы. За жизнь второй, которая получила ожоги первой и второй степени, боролись врачи, но спасти ее не удалось. Итог – две погибших.

Всех проживающих в интернате на время перевезли в Нелидовский психоневрологический интернат. Ситуацию контролируют лично губернатор Тверской области Игорь Руденя. Идет расследование причин возгорания.

Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после проверки по факту гибели двух женщин в результате пожара в Торопецком психоневрологическом интернате.

Как установило следствие, погибшие пожилые женщины находились в учреждении под опекой и были признаны судом недееспособными.

Так же стало известно, что жертв в результате пожара могло быть и больше, если бы не новая сигнализация.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

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