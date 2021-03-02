- Молодежной палаты при Тверской городской Думе нет с 2017 года. Почему так долго не случилось нового состава?- Лучше поздно, чем никогда. (Смеется.) Палаты не было в силу причин бюрократических - положение о молодежке долго приводили в соответствие. Наконец работа завершена. Сформирован состав комиссии по отбору кандидатов в палату. На днях объявлен конкурс для желающих попасть в состав молодежки. Ребята, вошедшие в состав палаты, чуть больше полутора лет поработают на благо города Твери.- Как принять участие в конкурсе, где узнать об этом более детально?- На сайте Тверской городской Думы (tverduma.ru) есть специальный большой раздел «Молодежная палата». Здесь подробно расписаны условия конкурса. Если вкратце, то от 16 до 30 лет допускаются кандидаты, обязательная регистрация в Твери. Я, конечно, дискутировал с коллегами, что это может быть излишняя норма, потому что человек может приехать из Белого или из Костромы и тоже работать на благо молодежи города Твери. Возраст и регистрация - вот два основных ограничения, а так абсолютно свободный конкурс.- В прошлом году один ваш думский коллега очень ратовал за возрождение молодежки - собирал студактивы вузов города, агитировал. Я присутствовала на таких встречах. Что я там увидела: Молодые люди (активисты своих вузов) не понимают, зачем это надо - эта палата? Штаны в Думе просиживать? Карьеру делать в местной политике? Они убеждены, что эту карьеру им не позволит сделать закостенелая система политическая. Молниеносно помочь своему вузу или сверстникам в решении каких-то насущных проблем членство в палате не позволит. Так зачем туда идти?- Ну раз тогда они пришли на встречу с депутатом, значит, интерес был, может, что-то недопоняли. Будем разъяснять. Попасть в основной состав Думы после молодежки - не молниеносно, но вполне реально, было бы желание заниматься политикой и помогать людям. - Каков функционал палаты? - Первое: здесь проводится экспертиза нормативно-правовых актов, которые готовят основные думские комитеты или администрация города. Причем состав молодежки тоже разбивается на комитеты по подобию «взрослой» Думы. Второе: ребята сами выходят с инициативами и идеями, которые можно было бы прорабатывать и поддерживать.- Можно ли привлекать молодежь в политику посредством соцсетей?- Соцсети (к примеру, TikTok, ВКонтакте) сегодня - неотъемлемая часть нашей жизни. Основной набор в палату планируем через соцсети как раз, ну и личные встречи и живое общение никто не отменял.- Как-то неожиданно: TikTok и политика...- Конечно, в этом формате коротких видео можно отлично работать.- Должны ли быть наставники у членов молодежной палаты? Или сами справятся?- Здесь есть два варианта. Первый - окунуть сразу во всю проблематику, чтоб люди сами выплывали. Есть второй вариант, более гуманный - приставить наставника, который покажет, расскажет, поможет. Им и будем руководствоваться.- Какой молодым профит от прихода в политику городскую?- Главное - если тебе это интересно, интересна муниципальная политика, ты сможешь практиковаться. Не слушать о политике и управлении на лекции в вузе, а изучить всё изнутри, быть вовлеченным в эти процессы, реально помогать людям.