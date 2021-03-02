Коронавирус в Твери, последние новости на 2 марта 2021: 49 000 привитых от COVID-19 и скандал с убийством лосихи

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО, кадр с видео

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 2 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33869 случая заражения COVID-19 (+141 за сутки).

Выздоровели 31191 человек (+167 за последние сутки).

Изолировано 2051 больных (-26).

Умерли 627 человек (0 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 2 марта в областной столице выявлено 10781 заболевших (+57 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2329 (+11);

Вышневолоцкий городской округ – 1908 (+1);

Ржев – 1862 (+12);

Торжок – 1495 (+6);

Кимры – 1422 (+1);

Калининский район – 1413 (+8).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 49 410 человек – это 88,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 28 февраля, вакцинировались 320 человек. В федеральный регистр внесена информация о 44 626 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Следователи Краснохолмского следственного отдела СКР по Тверской области возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства браконьерами лосихи.

Напомним, о зверском убийстве лосихи, возможно, беременной, первоначально стало известно из соцсетей. Браконьеры сами снимали все на видео. Три парня и девушка гнали несчастное животное по глубокому снегу на снегоходах. После чего своими руками задушили обессиленную лосиху. Жестокий видеоролик увидел известный зоозащитник, "отец лосей" Алексей Седой. Он придал произошедшее широкой огласке.

1 марта личный контроль расследование факта этой "охоты" взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Графика: ПТО

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