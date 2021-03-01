Не мытьем так…: Во сколько жителям Твери обойдется новое требование СанПиН по уборке подъездов

Обязанность коммунальщиков мыть подъезд должна быть прописана в договоре управления Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Как считаете: сколько раз в неделю необходимо мыть подъезд и лестничные пролеты в многоэтажке? Один, два, может три раза? А может и семь, то есть каждый день? Роспотребнадзор настоял на последнем. С 1 марта в регионах России начали действовать новые СанПиН о санитарном содержании поселений и эксплуатации помещений. Согласно им, влажную уборку в подъездах многоквартирных домов теперь необходимо делать ежедневно.

Да-да, не удивляйтесь, таково новое требование по постановлению главного санитарного врача РФ от 28 января 2021.

КАК БЫЛО...

Раньше санитарных требований к частоте уборки в подъезде не было. Как правило, сколько раз в неделю надо мыть лестницы, определяли сами жители и представители управляющей компании в договоре управления домом. Ясно, что это было не каждый день. На это высоки затраты.

Ежедневная мойка подъезда – это очень высокий стандарт содержания жилья, и, как правило, такая норма характерна для домов бизнес- или премиум-класса.

... И КАК БУДЕТ

Однако что же будет теперь? Придется ли дополнительно раскошеливаться жителям обычных многоквартирных домов и жизнеспособна ли вообще новая норма?

«КП-Тверь» спросила об этом у эксперта в сфере ЖКХ - председателя областной общественной организации «Качество жизни» Елены Юлегиной.

- Собственники квартир с учетом этой нормы могут на общем собрании проголосовать и установить новый тариф оплаты за содержание дома, - ответила Елена Евгеньевна. - Без решения общего собрания собственников жилья управляющая компания поднять тариф не может, не имеет права по закону. Понимая ситуацию с кошельками граждан, я предполагаю, что в большинстве случаев получить такое решение будет очень сложно.

Елена Юлегина рассказала, насколько повыситься размер тарифа в Твери, если следовать новой норме:

- Мы рассчитали, что на влажную уборку подъезда в девятиэтажном доме с учетом ежедневного мытья придется тратить в четыре раза больше, чем сейчас. Тариф же за содержание квадратного метра вырастет на пять рублей. То есть тем, у кого сейчас тариф равняется 15 рублям, должны будут платить 20. В четырехэтажных домах плата увеличиться на 7,5 рублей примерно. Это все с учетом зарплаты уборщицы.

В то, что собственники массово подержат подобные нововведения, верится с трудом, а вернее вообще не верится.

- Если люди на это не пойдут, что будет? Последуют проверки и будут наказывать управляющие компании, а это может привести к тому, что УК начнут отказываться от домов, - описала потенциальную картину последствий Елена Юлегина.

Елена Евгеньевна добавила, что у нас в регионе и так уже приобретает актуальность эта проблема.

Она пока не смогла сказать точно, какие именно штрафные санкции ждут УК в случае отказа жителей от ежедневного мытья:

- Смотря какую норму применят. К примеру, могут применить лицензионную норму, тогда вплоть до лишения лицензии. А штрафы бывают и 50 тысяч рублей, и 200 тысяч.

По мнению эксперта, новое требование СанПиН скорее всего отменят - оно не актуально и сложно выполнимо.

Действительно, какой резон ежедневно мыть подъезд? Даже Если это связано с пандемией, то мера все равно кажется излишней.

- Если это какие-то требования, которые надо исполнять ради государства, то наверное надо создать отдельную госпрограмму и дать денег на ее реализацию. И пусть хоть два раза в день моют, - иронично заключила Елена Юлегина.