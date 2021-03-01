Дети пандемии: Бэби-бума после самоизоляции в Тверской области не случилось

Бэби-бум был бы в регионе весьма кстати, но увы... Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта исполнится год с тех пор, как Тверская область вместе со всей страной перешла в режим самоизоляции. Помните, как это было? Все фильмы за первые пару недель просмотрены, кроссворды разгаданы, руки-ноги затекают от отсутствия физнагрузки, а мозг плавится от дефицита новых впечатлений… Чем же заняться в уюте домашних стен под интимным светом торшера? Правильно - детей делать! Заполнять, так сказать, демографическую яму.

Еще в самом начале карантинных ограничений многие предрекали скорый бэби-бум. Который был бы весьма кстати в Тверской области, население которой год из года сокращается.

К концу декабря-2020 прошло ровно девять месяцев от начала режима ограничений. «Дети самоизоляции» уже начали появляться на свет. Что ж, давайте посмотрим, как ударил по рождаемости карантин и случился ли у нас самоизоляционный взрыв рождаемости.

Январь 2021-го

В январе 2021 года рождаемость в Тверской области здорово упала. Органами ЗАГСа были зарегистрированы 664 новорожденных. Это существенно меньше, чем в декабре 2020 года. Тогда молодые родители зарегистрировали 837 младенцев.

Отставание от января 2020 года тоже значительное: тогда на свет появились 825 детей.

Однако, как сообщили в региональном Министерстве семейной и демографической политики, февраль стал более щедрым на новорожденных.

- Отделения по работе с семьей и детьми заранее отправили запросы в женские консультации и получили ответ, что деток должно родиться больше, чем было в прошлом месяце, - поделилась радостной новостью с «КП»-Тверь» начальник отдела реализации государственной семейной политики регионального Минсемьи Юлия Тюменева.

Февраль 2021-го

Статистика от ЗАГСа по рождаемости за февраль 2021 года на настоящий момент еще не готова. Но первые выводы о количестве малышей, рожденных в феврале, можно сделать исходя из числа выданных в этом месяце подарков новорожденным. Напомним, это наборы со всякими полезными для ребенка вещами, которые с октября 2019 года в Тверской области вручают всем мамам после рождения малыша.

За февраль в регионе было выдано 649 подарков. Это не значит, что именно столько детей родилось. Дело в том, что подарки можно получить тремя способами: прямо в роддоме (перинатальном центре), позже, после выписки - при регистрации ребенка, а также еще в течение трех месяцев с рождения малыша в отделениях по работе с семьей и детьми госучреждения «Мой семейный центр».

В статистику подарков за февраль, очевидно, не попали те, кто планирует забрать их позже в семейном центре, а также те, кто еще не успел получить подарки в ЗАГСе. Сейчас лишь можно предположить, что в феврале все-таки родилось больше детей, чем в январе. Ведь за январь было выдано всего 606 подарков (а зарегистрировано было, напомним, 664 новорожденных).

Бэби-провал

Понятно, что самоизоляционного взрыва рождаемости в Тверской области не случилось. Напротив, население региона продолжает убывать стремительными темпами. И без того не самую радостную ситуацию с сокращением населения усугубила пандемия.

По официальным данным Тверьстата, число умерших в Тверской области в 2020 году превысило число родившихся в 2,3 раза. Естественная (не учитывающая миграцию) убыль населения у нас составила 13 тысяч человек. Это наибольший показатель естественной убыли за последние 12 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Количество многодетных семей за 2020 год в Тверской области увеличилось более чем на тысячу. На 1 января 2021 года в Верхневолжье зарегистрирована 13 281 многодетная семья, многодетные родители воспитывают 43 865 детей. Годом ранее цифры были значительно меньше - 12 237 семей с 40 376 детьми.

Как отмечают в Минсемьи, самая «стандартная» многодетная ячейка общества в Тверской области - это родители с тремя детьми. Таких семей в регионе - 10 494. Годом ранее их было 9 694.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На тысячу населения в Тверской области рождались:

- в 2018 году - 9,1 новорожденных;

- в 2019 году - 8,4 новорожденных;

- и в 2020 году - 8 новорожденных.

Число умерших на тысячу населения составляло:

- 16,8 - в 2018 году (естественная убыль: 9889 человек);

- 16,3 - в 2019 году (естественная убыль: 9911 человек);

- 18,4 - в 2020 году (естественная убыль: 13 000 человек).