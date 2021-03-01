Потребительские кооперативы в Твери: ситуация сегодня

Основатель "EL-Commerce group" Андрей Белокопытов.

Основатель "EL-Commerce group" Андрей Белокопытов рассказал, каким финансовым организациям в Твери можно доверять.

- Что из себя представляют кооперативы и чем они интересны?

- Безусловно, кооперативы — очень привлекательная финансовая организация, которая по сути является альтернативой банкам, что всегда актуально и интересно, особенно в период кризисов. И альтернатив таких не так уж и много: это или биржа, или кооперативы, которые нашему человеку ближе.

Став пайщиком кооператива вы получаете отличную возможность управления и инвестирования своих сбережений — это факт. Но, опять же, необходимо максимально взвешенно принимать любые решение, которые связаны с личными финансами. Мы живем в очень динамичное время и учитывать необходимо любые риски.

- На что стоит обращать внимание при вступлении в кооператив? Как обезопасить себя от рисков?

- Обезопасить себя от рисков при выборе кооператива не так уж и сложно, и мы об этом неоднократно говорили.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это процентная ставка, которую кооператив предлагает по сберегательным программам. Она не может быть выше максимальной ставки, которая регулируется ЦБ РФ. Это закон. Если вам обещают немыслимые проценты — это мошенники.

Деятельность кооператива регламентируется ФЗ-190 «о кредитной кооперации», а также кооператив обязан состоять в саморегулируемой организации — это важно знать и помнить.

Второе — это страхование денежных накоплений, которое кооператив предлагает. Гарантом такой безопасности могут быть страховые общества, которые в свою очередь страхуют деятельность кооператива и имеют лицензию ЦБ РФ. Поэтому перед принятием решения о размещении денежных средств в кооперативе — необходимо проверить наличие организации в реестре ЦБ РФ как действующей, внимательно изучить все свидетельства и гарантии, которые кооператив предоставляет.

Если перед вами одни обещания, отсутствие документов и размытые формулировки — вы, с вероятностью в 99,9%, столкнулись с мошенниками.

И третье, но не менее важное — это география кооператива. Если у кооператива огромное количество отделений и офисов — в Твери, в Архангельске, в Ижевске, то это уже не кооператив в своем типичном формате, а крупная структура, которая, с большой долей вероятности, просто не сможет должным образом контролировать и регулировать все финансовые процессы внутри себя, даже просто из-за тех же региональных особенностей.

Так что в вопросах кооперативов обширная география — это скорее опасный звонок, а не надежность и высокая степень доверия.

- Каким должен быть кооператив сегодня? Ваше мнение?

- Важно понимать, что кооператив — это своего рода «клуб», который дает своим членам определенные финансовые гарантии и привилегии. Именно на этих принципах «EL-Commerce group» строит свою политику — мы объединяем и даем гарантии, повышаем финансовую грамотность населения, умножаем сбережения и являемся подушкой безопасности для любого нашего пайщика.

На финансовом рынке региона мы развиваемся с 2014 года, регулярно открываем новые направления (и это не только финансовые услуги) и реализуем всевозможные инвестиционные проекты. Так что мы не только эффективны, но и интересны.

Очень бы хотелось, чтобы по таким же принципам работали все кооперативы, но, к сожалению, пока вырисовывается совсем другая ситуация на рынке.

Чтобы понять кому доверять, а кому нет — стоит внимательно ознакомиться с историей кооператива, юридическими документами, лицензиями и, разумеется, не бежать за «варягами», которые прикрываются «офисами во всех уголках страны» и обширной рекламой.

- Мы живем в динамичном мире и Рынок финансовых услуг меняется каждый день, постоянно обновляется. Как уследить за всем и быть в курсе последних новшеств?

- Мы регулярно проводим семинары по финансовой грамотности и используем для этого все доступные нам общественные и медийные каналы. Любой житель области может обратиться к нам за консультацией или даже советом, в том числе и ко мне лично. Сделать это можно как через обращение в группу компаний «EL-Commerce», так и через социальные сети.