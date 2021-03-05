Коронавирус в Твери, последние новости на 5 марта 2021: как губернатор Игорь Руденя и лыжница Наталья Непряева порадовали тверичан

Губернатор Игорь Руденя и лыжница Наталья Непряева сформировали информповестку дня минувшего. Фото: ПТО, Instagram/Наталья Непряева
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 марта 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 283 случаев заражения COVID-19 (+138 за сутки).
Выздоровели 31732 человек (+184 за последние сутки).
Изолировано 1910 больных (-52).
Умерли 641 человек (+6 за сутки).
Графика:Яндекс
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 5 марта в областной столице выявлено 10944 заболевших (+30 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2358 (+8);
Вышневолоцкий городской округ – 1923 (+13);
Ржев – 1881 (+11);
Торжок – 1508 (+6);
Кимры – 1430 (+0);
Калининский район – 1427 (+4).
По данным оперштаба, прививку от коронавируса в регионе сделали 52 723 человека. Израсходовано 94,3% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделали 1077 граждан.
В федеральный регистр внесена информация о 48 338 вакцинированных.
Более половины вакцинированных – люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады.
.
Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.
Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.
Минувшим днём губернатор Игорь Руденя не раз давал журналистам инфоповоды для написания статей и онлайнов.
А все дело в том, что глава региона выступал с большим докладом на ежегодном форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье-2021».
Здесь он подвёл итоги своей губернаторской пятилетки, поделился планами на будущее.
В частности, говорил о работе медиков в период пандемии.
- Ситуация прошлого года показала, что медицина – это основа стабильности, а медицинские специалисты – герои нашего времени, - Игорь Руденя еще раз поблагодарил медицинских работников Верхневолжья за работу в период пандемии коронавируса.
Вечером, был традиционный вечерний губернаторский телеэфир.
Было сказано много интересного и здесь, вот, к примеру: в Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника.
- На текущий год у нас заложено строительство детской поликлиники в Заволжском районе. Точно будет не хуже, чем поликлиника в микрорайоне Южный. Сейчас прорабатываем дополнительные опции - по детскому компьютерному томографу и МРТ. Уверен, что до конца следующего года мы запустим поликлинику в Заволжском районе. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее», - отметил Игорь Руденя.
Всего в 2021 - 2022 годах в Тверской области запланировано строительство 4 детских поликлиник: кроме Твери, одна появится в Торжке, две - в Кимрах. Все они будут построены по проекту детской поликлиники в тверском микрорайоне Южный.
Порадовала минувшим днём и тверская лыжница Наталья Непряева. Спортсменка взяла «серебро» в составе женской сборной России в эстафете на Чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 в немецком Оберстдорфе.
Напомним, что 25 февраля Наталья Непряева дошла до четвертьфинала в спринтерской гонке на Чемпионате Мира 2021. Пройти дальше помешала травмированная рука.
В январе Непряева повредила руку, перенесла операцию, но смогла подготовиться к чемпионату.
6 марта женщины побегут масс-старт классическим стилем. Начало гонки в 14:30 по московскому времени.
Графика: ПТО
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.