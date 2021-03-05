Коронавирус в Твери, последние новости на 5 марта 2021: как губернатор Игорь Руденя и лыжница Наталья Непряева порадовали тверичан

Губернатор Игорь Руденя и лыжница Наталья Непряева сформировали информповестку дня минувшего. Фото: ПТО, Instagram/Наталья Непряева

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 283 случаев заражения COVID-19 (+138 за сутки).

Выздоровели 31732 человек (+184 за последние сутки).

Изолировано 1910 больных (-52).

Умерли 641 человек (+6 за сутки).

Графика:Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 5 марта в областной столице выявлено 10944 заболевших (+30 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2358 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 1923 (+13);

Ржев – 1881 (+11);

Торжок – 1508 (+6);

Кимры – 1430 (+0);

Калининский район – 1427 (+4).

По данным оперштаба, прививку от коронавируса в регионе сделали 52 723 человека. Израсходовано 94,3% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделали 1077 граждан.

В федеральный регистр внесена информация о 48 338 вакцинированных.

Более половины вакцинированных – люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады.

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Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Минувшим днём губернатор Игорь Руденя не раз давал журналистам инфоповоды для написания статей и онлайнов.

А все дело в том, что глава региона выступал с большим докладом на ежегодном форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье-2021».

Здесь он подвёл итоги своей губернаторской пятилетки, поделился планами на будущее.

В частности, говорил о работе медиков в период пандемии.

- Ситуация прошлого года показала, что медицина – это основа стабильности, а медицинские специалисты – герои нашего времени, - Игорь Руденя еще раз поблагодарил медицинских работников Верхневолжья за работу в период пандемии коронавируса.

Вечером, был традиционный вечерний губернаторский телеэфир.

Было сказано много интересного и здесь, вот, к примеру: в Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника.

- На текущий год у нас заложено строительство детской поликлиники в Заволжском районе. Точно будет не хуже, чем поликлиника в микрорайоне Южный. Сейчас прорабатываем дополнительные опции - по детскому компьютерному томографу и МРТ. Уверен, что до конца следующего года мы запустим поликлинику в Заволжском районе. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее», - отметил Игорь Руденя.

Всего в 2021 - 2022 годах в Тверской области запланировано строительство 4 детских поликлиник: кроме Твери, одна появится в Торжке, две - в Кимрах. Все они будут построены по проекту детской поликлиники в тверском микрорайоне Южный.

Порадовала минувшим днём и тверская лыжница Наталья Непряева. Спортсменка взяла «серебро» в составе женской сборной России в эстафете на Чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 в немецком Оберстдорфе.

Напомним, что 25 февраля Наталья Непряева дошла до четвертьфинала в спринтерской гонке на Чемпионате Мира 2021. Пройти дальше помешала травмированная рука.

В январе Непряева повредила руку, перенесла операцию, но смогла подготовиться к чемпионату.

6 марта женщины побегут масс-старт классическим стилем. Начало гонки в 14:30 по московскому времени.

Графика: ПТО

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