Коронавирус в Твери, последние новости на 1 марта 2021: стало известно, когда в Тверской области появится вакцина "ЭпиВакКорона"

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 1 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33738 случая заражения COVID-19 (+144 за сутки).

Выздоровели 31024 человек (+196 за последние сутки).

Изолировано 2077 больных (-49).

Умерли 627 человек (0 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 1 марта в областной столице выявлено 10724 заболевших (+37 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2318 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 1907 (+11);

Ржев – 1850 (+6);

Торжок – 1489 (+3);

Кимры – 1421 (+9);

Калининский район – 1405 (+9).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 49 090 человек – это 87,8 % от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день вакцинировались 540 человек. В федеральный регистр внесена информация о 44 457 вакцинированных гражданах.

Сейчас в Тверской области прививают вакциной института Гамалеи "Спутник V", она же "Гам-КОВИД-Вак".

Помимо этой вакцины в РФ зарегистрировано еще два препарата: это вакцина производства научного центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак" производства научного центра имени Чумакова РАН.

- Что касается "ЭпиВакКороны", по этой вакцине завершается третий этап клинических испытаний. Она находится на этапе промышленного производства. Ожидается, что часть вакцины поступит в гражданский оборот не ранее конца марта - начала апреля 2021 года. Потенциально, Тверская область может получить часть этой вакцины, - заявил в разговоре со сми главный тверской эпидемиолог Александр Раздорский.

В отношении третьей, зарегистрированной на территории РФ вакцины – "КовиВак" только начался третий этап клинических испытаний. Когда она поступит в Тверскую область пока неизвестно.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Графика: ПТО

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