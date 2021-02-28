Коронавирус в Твери, последние новости на 28 февраля 2021: 100000 тюльпанов и 227-й маршрут

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 28 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33584 случая заражения COVID-19 (+147 за сутки).

Выздоровели 30831 человек (+196 за последние сутки).

Изолировано 2126 больных (-60).

Умерли 627 человек (11 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 28 февраля в областной столице выявлено 10687 заболевших (+47 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2312 (+7);

Вышневолоцкий городской округ – 1896 (+11);

Ржев – 1844 (+5);

Торжок – 1486 (+2);

Кимры – 1412 (+4);

Калининский район – 1396 (+7).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. По последним данным, уже вакцинировались 48550 жителей региона, за предпоследние сутки – 1704.

В субботу в тверском «Зеленстрое» (ул. 2-я Лукина, 7 Б) открылась масштабная выставка-продажа цветов.

В этом году сотрудники МБУ «Зеленстрой» вырастили 35 разных сортов тюльпанов, всего выставлено около 100 тысяч цветов.

Цветы на выставке продаются по 60 и 100 рублей. Но такие цены будут только до 1 марта. Потом цветочки подорожают.

Выставка-продажа продлится до 8 марта.

Также вчера стало известно, что маршрут автобусов №227 («ТЦ Глобус – Рябеево – Прудище») в Твери изменится с 1 марта.

По просьбе пассажиров автобусы №227 также будут курсировать и останавливаться в Красново-2, Новом Прудище и на Полевой улице. В остальном маршрут не поменяется.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.