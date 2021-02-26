В Тверской области второй день подряд стоит плюсовая температура и обильно выпавший снег (напомним, только с 13 по 15 февраля выпала половина месячной нормы осадков) начал таять. В областном центре повсеместно стали образовываться лужи, а мокрый лед стал особенно травмоопасен. А 26 февраля и вовсе воздух прогрелся до +5. Что же происходит на улицах и во дворах? «КП»-Тверь» прошлась-проехалась по городу, чтобы выяснить это.Наш путь начался от остановки «Вагоностроительный завод». По велосипедной дорожке на Петербургском шоссе шла парочка с коляской. Супруги двигались по краю дорожки, потому что рядом были лужи. На мой вопрос об уборке города тверичане посетовали, что в Твери убирали снег, когда был снегопад, а теперь не очень спешат это делать.– Пусть бы лучше почистили… Да, посыпали, но толку-то, народ всё равно падает, – поделился мнением мужчина. В этот момент он указал на подростка, который шел впереди и действительно поскользнулся и упал, ударив руку.Пара шла со стороны седьмой городской больницы. Пожаловались, что гулять с коляской в такую погоду не особенно-то удобно.Рядом с тем местом, где упал подросток, разливалась огромная лужа. Она мешала пешеходам, которые спешили к остановке, и тем, кто шел в сторону седьмой городской больницы.На набережной Афанасия Никитина дворники активно чистили снег и посыпали песком ту часть дороги, которая примыкала к госучреждению.В центре Твери, в районе памятника Ленину, пешеходная зона была почищена и посыпана песком. Дворники счищали снег с крыльца Тверского ТЮЗа. В это время сотрудница коммерческой фирмы лопатой чистила подходы к заведению общепита напротив собора Вознесения Господня. В общем, с последствиями внезапной оттепели все боролись как могли. А вот на парковках, прилегающих к гордуме и ТЮЗу, образовалось настоящее снежное месиво…Когда я направился в сторону Трехсвятской, обнаружил, что часть пешеходной зоны покрыта льдом. Пусть и присыпанным песком. Поверх ледяной корки уже образовался тонкий слой воды. Аккуратно ступая, я добрался до пешеходного перехода. Оказалось, что «зебра» ведёт прямо в лужу.Внезапно понадобилась помощь пожилой женщине, которая переходила дорогу. Пока пересекали проезжую часть, тверичанка успела рассказать, что идет от стоматолога и приходится идти вдвойне аккуратно – из-за проблем с зубами и из-за того, что не везде почищен снег.После объезда нескольких улиц стало ясно, что одна из актуальных проблем – лед на тротуарах, который подтаял из-за потепления и покрылся водой. Как сказала одна из жительниц Твери, во дворах не очень-то чистят, да еще и скользко.Это, впрочем, зависит от работы не только коммунальных служб, но и управляющих компаний.В общем, вывод такой: весна в Тверь пришла неожиданно, так же, как это случается и с зимой. Оттого и наплывы пациентов в травмпункты, и мокрые ноги, и не очень улыбчивые лица горожан.