В Тверской области грядет очередное повышение платы за электроэнергию. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Тверской области, как и в других регионах страны, грядет очередное повышение платы за электроэнергию. Мы решили выяснить, кому и на сколько повысят плату за электричество в Тверской области с 1 июля 2021 года.

Региональная энергетическая комиссия опубликовала на своем сайте приказ о новых тарифах.

Напомним на всякий случай о нескольких важных аспектах.

Тарифы на электричество разные для городов и сел.

Стоимость для горожан зависит от того, какая у вас дома плита - газовая или электрическая.

Тарифы на электроэнергию могут рассчитываться исходя из ставок для разного времени суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу, при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако есть еще двухзонный (день-ночь) и даже трехзонный тарифы. В таком случае электроэнергия обходится дешевле ночью и дороже - днем.

Насколько же ощутимым будет повышение платежной ставки для разных категорий потребителей? Сразу отметим, что относительно небольшим.

Для граждан, проживающих в городских многоквартирных домах и не пользующихся электроплитами, одноставочный тариф с 1 июля вырастет на 5 копеек и составит 4,32 руб./кВт.ч.

Владельцы двухфазных счетчиков будут платить в дневную зону - с 7:00 до 23:00 - 4,46 руб./кВт.ч. вместо 4,41. В ночную - с 23:00 до 7:00 - 3,03 руб./кВт.ч вместо 2,99.

Изменения коснутся и тех, кто платит по одноставочному тарифу, дифференцированному по трем зонам суток. В пиковую (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00) придется платить 5,18 руб./кВт.ч вместо 5,12 руб./кВт.ч. В полупиковую (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00) - 4,32 руб./кВт.ч. вместо 4,27. В ночную (с 23:00 до 7:00) - 3,03 руб./кВт.ч. вместо 2,99 руб./кВт.ч.

Для граждан, проживающих в городских домах с электроплитами или электроотопительными установками, с 1 июля одноставочный тариф составит 3,03 руб./кВт.ч вместо 2,99 руб./кВт.ч.

Для той же категории граждан, платящих по двухзонному тарифу, ставка за день будет равна 3,13 руб./кВт.ч. вместо 3, 09 руб./кВт.ч. А за ночь - 2,13 руб./кВт.ч. вместо 2,09 руб./кВт.ч.

Трехзонный тариф для городских жителей с электроплитами составит: 3,63 руб./кВт.ч. вместо 3,59 руб./кВт.ч. - в пиковую зону; 3,03 руб./кВт.ч. вместо 2,99 руб./кВт.ч. - в полупиковую; 2,13 руб./кВт.ч. вместо 2, 09 руб./кВт.ч. - в ночную.

Для жителей сельских поселений одноставочный тариф с 1 июля составит 3,03 руб./кВт.ч. вместо прежних 2,99 руб./кВт.ч.

Двухзонный тариф для селян будет равняться 3,13 руб./кВт.ч. вместо 3,09 руб./кВт.ч. - днем, 2,13 руб./кВт.ч. вместо 2,09 руб./кВт.ч. - ночью.

Трехзонный тариф станет равен 3,63 руб./кВт.ч. вместо 3,59 руб./кВт.ч.- в пиковую зону; 3,03 вместо 2,99 - в полупиковую; 2,13 руб./кВт.ч. вместо 2,09 руб./кВт.ч. - в ночную.

Для тех, кто живет в садоводческих товариществах, одноставочный тариф вырастет на 5 копеек и составит 4,32 руб./кВт.ч.