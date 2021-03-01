Погода на 1 марта 2021 в Твери: будет ли снова ледяной дождь

Погода в Твери на 1 марта 2021 - готовимся к оттепели днем и легкому морозцу ночью. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По прогнозам синоптиков, 1 марта на территории региона будет по-весеннему тепло. Весна ведь на дворе!

В ночь на понедельник - 3...- 8, днем 0... +5. Облачно с прояснениями, возможен мокрый снег с дождем. Не исключена возможность так называемого ледяного дождя, когда после выпавших осадков земля покрывается коркой льда - этому способствует колебание температур от ощутимого минуса ночью, до плюса днём. На неделе - ночью - 4...+ 1, днем - 1...+ 4, осадки. МЧС напоминает, лед на водоемах стал тонким, так что сейчас выход на него крайне опасен.