«По льну что делать будем?»: в правительстве Тверской области обсудили подготовку к весенним сельхозработам

В правительстве региона задумались о грядущей посевной. Фото: ПТО

На заседании областного правительства 25 февраля основным в повестке рассматривали вопрос подготовки к сезонным сельхозработам в регионе.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году:

- Как мы их проведем, таких результатов и достигнем.

Игорь Руденя отметил, что посевная задают темп всему году. Фото: ПТО

Далее с докладом выступал министр сельского хозяйства региона Константин Каравайный. Выступление прошло ровно, даже несколько монотонно.

В частности он доложил, что тверским аграриям на проведение посевной из областного бюджета направят около 285 млн рублей господдержки. Из них 96 млн — в помощь на приобретение техники. Планируется закупить 182 машины, через Росагролизинг – 22 единицы техники.

Рассказал, что по плану посевные площади в Тверской области составят более 516 тыс. га (год назад было 507,7 тыс га, а в 2016-м — 524,1 тыс. га). На 72,8 тыс га предполагается посеять зерновые, на 14 тыс. га — лен-долгунец, на 6 тыс га — картошку, на 2,3 тыс га — овощи. На остальных посевных землях, видимо, кормовые для скота. Больше половины площадей, согласно докладу, засеют в малых агропредприятиях.

Графика: Минсельхоз Тверской области

Сообщил, что в рамках подготовки к посевной в хозяйствах идет проверка состояния сельхозмашин, ведется работа по обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, семенами.

Признал, что ощущается довольно заметный рост цен на удобрения - до 9%.

Графика: Минсельхоз Тверской области

Графика: Минсельхоз Тверской области

Затем губернатор дал слово эксперту - председателю постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию областного парламента Александру Кушнареву. Тот всколыхнул монотонный ход заседания.

- Есть вопросы, - заявил парламентарий-агровед. - Средств поддержки на посевную до сельхозпроизводителей, судя по докладу, должны довести 30 апреля. Но это слишком поздний срок. Необходимо передвинуть наиболее ранний.

Также Кушнарев обратил внимание главы региона на диспаритет цен на горюче-смазочные материалы, удобрения, технику и на молочную и животноводческую продукцию. И здесь пропорция явно не в пользу аграриев. Они в заметном убытке. А это плохо. Выжить могут не все.

Потом слово дали руководителю тверского филиала Россельхозбанка Андрею Ефимцеву. Тот рассказал, что банк готов предоставить сельхозпроизводителям на проведение посевной займы на 250 млн. рублей. Это на 100 млн больше, чем в прошлом году. Сказал, что на перспективу рассматриваются порядка 70 потенциальных заемщиков из нескольких сотен тверских аграриев. Обозначил проблему - многие тверские аграрии малого и среднего сектора бизнеса не могут претендовать на займы из-за проблем с задолженностями и отсутствием залоговой базы.

Прослушав все это, Игорь Руденя высказался про минсельхоз:

- Системной работы мы не видим. Лично я, как человек, который имел опыт работы в сельском хозяйстве, могу четко заявить, что пока - только одни лозунги и разговоры, динамики, каких-то прорывных направлений у нас нет. Просили же принять госпрограмму по льну, вообще не услышал ничего в докладе по этому. Что из системных вещей мы могли бы реализовать? По льну что делать будем?

Губернатор поручил министерству территориального развития организовать в первой половине марта отраслевое совещание с главами муниципалитетов и аграриями. На нем должны быть выработаны конкретные решения по проведению весенних полевых работ, а также в целом меры по развитию сельского хозяйства Тверской области.

Помимо этого, Игорь Руденя указал на то, что все деньги, которые заложены в бюджете на поддержку аграриев в период посевной, необходимо довести до сельхозпроизводителей до 1 апреля.

Графика: Минсельхоз Тверской области

Графика: Минсельхоз Тверской области

Графика: Минсельхоз Тверской области

Графика: Минсельхоз Тверской области