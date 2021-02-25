«Характеристика тверского баскетбола? ...Пока - никакая!»: президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко откровенно ответил на вопросы журналистов и спортсменов в Твери

Президент Российской федерации баскетбола в Твери отвечал на вопросы детей, тренеров и журналистов более полутора часов. Фото: Виктория ТУШКОВА

25 февраля в Тверь приехал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, бывший игрок клуба НБА "Юта Джаз", столичного ЦСКА и сборной России по баскетболу поговорил с тверскими спортсменами, тренерами и журналистами. Встреча прошла в зале баскетбольного клуба «Тверь».

- Мы все хотим, чтобы наши дети стали легендарными спортсменами, - обратился Андрей Кириленко к родителям и тренерам юных спортсменов. – Но иногда забываем, что баскетбол – это игра. Мы так настаиваем на дисциплине, что порой лишаем наших детей детства, мешая им наслаждаться тем, что они делают. Ребята, получайте удовольствие от игры в баскетбол!

О тверском баскетболе

В самом начале встречи прозвучал вопрос: какую характеристику президент Российской федерации баскетбола может дать тверскому баскетболу?

- Сейчас – никакую, - честно признался спортсмен. – Я пока слежу за вами. И мы будем делать дальнейшие шаги и видеть, как тверской клуб развивается. Я верю, что у тверского баскетбола возможно хорошее будущее. Мы увидим, как он поднимается на новую ступень. Сейчас это любительский баскетбол, но скоро мы увидим студенческие лиги, а в будущем – и суперлигу. Мне бы хотелось видеть больше молодежи, которая идет дальше, начинает играть в детских национальных сборных, юношеских национальных сборных. У вас есть хорошие успехи в хоккее, хочется верить, что это возможно и с баскетболом.

- Как развивать баскетбол, если у тренеров мизерные зарплаты, а в муниципалитетах даже заниматься негде, залов в Тверской области очень мало? – прозвучал вопрос с верхней трибуны.

- Во многих регионах очень похожие проблемы. К сожалению, федерация баскетбола не в силах поднять зарплаты тренерам или отстроить новые спортивные комплексы. Но мы выступаем посредником между спортсменами и государством, - сказал Кириленко, - Я буду беседовать с чиновниками. Озвучивать проблемы, которые есть. Мы будем работать над развитием уличного пространства для баскетбола, над тем, чтобы, возможно, появился новый ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс – Ред.). Это, конечно, не значит, что он сразу появится. Но наша задача – лоббировать интересы баскетбола.

Советы будущим звездам баскетбола

Начинающих спортсменов, конечно, больше всего волновал вопрос, как стать таким же прославленным баскетболистом.

- Как стать профессиональным баскетболистом? Да я не знаю! – огорошил ребят именитый спортсмен, но, увидев недоумение на юных лицах, улыбнулся и продолжил: - Вот, как ты: тренироваться! Собраться и шаг за шагом двигаться вперед.

«КП»-Тверь» собрала советы, которые Андрей Кириленко дал будущим тверским спортивным звездам:

«Быть трудолюбивым. Это не означает, что нужно пахать сутками, но в тренировочном процессе ты должен сделать все возможное, выложиться. В первую очередь - для себя, а не для тренера или родителей».

«Желать развиваться, хотеть быть лучше. На свете нет такого спортсмена, который был бы крутым во всех компонентах. Кто-то лучше бросает, кто-то лучше защищается – всегда есть куда двигаться».

«Не бояться совершить ошибку. Ошибаются все, даже самые именитые спортсмены. Пробуйте и не бойтесь показаться кому-то смешным».

Юные спортсмены внимательно слушали звезду баскетбола. Фото: Виктория ТУШКОВА

Баскетбол – игра для умных

И еще один важный совет от Андрея Кириленко, как для будущих баскетбольных звезд, так и для их родителей и тренеров:

- За баскетболом мы порой забываем, что есть что-то еще: школа, книги. Развиваться очень важно. Есть масса ситуаций на площадке, которые требуют быстрого принятия решений. А как ты будешь тренировать свое ситуационное или критическое мышление без развития мозга? Учитесь, читайте книги – там много историй. Если ты знаешь много историй, изучил много ситуаций, ты сможешь не теряться и принимать решения на площадке. Баскетбол – игра для умных.

Диета от звезды спорта

Андрей Кириленко вырос в баскетбольной семье. Его мама выступала за женские команды «Буревестник», «Спартак», «Серп и молот», «Скороход». Отец - главный тренер женского футбольного клуба «Искра» из Ленинградской области. Эта семейная чета точно знает, как вырастить настоящего атлета, что и доказала на практике.

И если советы по воспитанию спортивного характера дал сам президент РФБ, то его родители точно должны знать все о лучшем питании для будущего чемпиона. Руководствуясь этим, «КП»-Тверь» задала заслуженному мастеру спорта очень важный вопрос:

- А чем вас кормили в детстве?

- Морковкой с сахаром! И сосисками. Все было с сосисками: бульон с сосисками, омлет с сосисками, картошечка с сосисками. Больше тогда особо и не было ничего (детство Андрея Кириленко пришлось на 80-е – начало 90-х годов, сейчас спортсмену 40 лет, - Ред.).

- А своих детей чем кормите, они же тоже спортом занимаются. Овсянку есть заставляете?

- Я не заставляю вообще ничего своих детей делать. Если кто-то хочет есть – он поест. Как бабушки у нас любят – ребенку нужно еще поесть, да еще поесть. А он уже не может. Помню, бабушка все время предлагала мне арбуз с хлебом. А я не люблю с хлебом! – смеется Андрей Кириленко. – Во всем надо стимулировать и мотивировать, но не заставлять.

Интересные факты, которые Андрей Кириленко рассказал о себе в Твери

- У Андрея Кириленко 50-й размер ноги.

- Один из самых частых вопросов, что ему задают, – играл ли он против Майкла Джордана (играл - «Юта Джаз» – «Вашингтон Уизардз»).

- Самая любимая команда, в которой Андрей Кириленко играл, – российская национальная сборная.

- А самая интересная с точки зрения профессионального развития – НБА, где каждый день происходят встречи с лучшими игроками мира.

- В детстве чаще всего будущий чемпион ел сосиски.

- Тренером Андрей Кириленко становиться не хочет – на это у него не хватит терпения.