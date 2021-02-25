Ростехнадзор оценит радиационную безопасность Калининской АЭС

В рамках постоянного государственного надзора на Калининской АЭС эксперты проверят соблюдение федеральных норм и правил при эксплуатации радиационных источников. Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

24 февраля 2020 года на Калининской АЭС началась плановая проверка Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ВМТУ) Ростехнадзора.

В составе комиссии - главный государственный инспектор отдела по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Евгений Миронов, старший государственный инспектор Анатолий Тимшин и начальник отдела инспекций ядерной и радиационной безопасности Марина Квардакова.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В рамках постоянного государственного надзора на Калининской АЭС эксперты проверят соблюдение федеральных норм и правил при эксплуатации радиационных источников и обеспечении безопасности при проведении работ, оценят организацию системы радиационного контроля и системы подбора, подготовки и допуска персонала к проведению радиационно-опасных работ. Также комиссия проверит выполнение федеральных требований в области использования атомной энергии к эксплуатационной документации.

«Независимые проверки, проводимые надзорным органом, очень важны с точки зрения объективной оценки выполнения атомной станцией своих производственных задач, – отметил главный инженер КАЭС Александр Дорофеев. - Они позволяют совершенствовать работу атомной станции, обеспечивать высокий уровень безопасности и надежности».

Проверка Ростехнадзора продлится до 4 марта текущего года. Результаты инспекции будут изложены в итоговом акте, представленном руководству Калининской АЭС.