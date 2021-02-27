Коронавирус в Твери, последние новости на 27 февраля 2021: прививки от COVID-19, Мощи Матроны и ... умирают много, а рождаться не хотят

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: администрация Твери

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 437 случая заражения COVID-19 (+146 за сутки).

Выздоровели 30 635 человек (+193) за последние сутки).

Изолирован 2186 больной (-37).

Умерли 616 человек (0 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 587 088 (+3022 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 27 февраля в областной столице выявлено 10640 заболевших (+53 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2305 (+5)

Вышневолоцкий городской округ – 1885 (+2);

Ржев – 1839 (+10);

Торжок – 1484 (+16);

Кимры – 1408 (+6);

Калининский район – 1389 (+11).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Вакцинировались 46 737 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 41 972 вакцинированных. Почти половина вакцинированных - люди пожилого возраста. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов

Тверьстат подсчитал: число умерших в Тверской области в 2020 году превысило число родившихся в 2,3 раза. Естественная (не учитывающая миграцию) убыль населения региона составила 13 тысяч человек. Это наибольший показатель естественной убыли за последние 12 лет.

Тверьстат со ссылкой на Росстат так же спрогнозировал, что через 10 лет, в 2030 году, естественная убыль населения Тверской области составит 9 тысяч человек, а смертность превысит рождаемость в 2,1 раза.

С 1 по 14 марта в соборе святого благоверного князя Александра Невского на Привокзальной площади в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской.

Святая блаженная старица Матрона - одна из наиболее почитаемых святых XX века. К Матроне идут с разными просьбами, в том числе и о здравии.

Поклониться мощам можно будет ежедневно с 8:00 до 19:00, при условии соблюдния санитарных требований.

Графика: ПТО

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