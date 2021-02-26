Коронавирус в Твери, последние новости на 26 февраля 2021: 45 000 привитых от COVID-19 и чрезвычайная ситуация в Нелидово

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 291 случая заражения COVID-19 (+148 за сутки).

Выздоровели 30 442 человек (+197) за последние сутки).

Изолирован 2223 больной (-63).

Умерли 616 человек (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 584 006 (+1884 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 26 февраля в областной столице выявлено 10587 заболевших (+80 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2300 (+3)

Вышневолоцкий городской округ – 1883 (+3);

Ржев – 1829 (+8);

Торжок – 1468 (+1);

Кимры – 1402 (+2);

Калининский район – 1378 (+11).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса приданым оперштаба на минувшие сутки сделали 45 063 человека. 24 февраля вакцинировались 1014 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 40 939 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов.

25 февраля в Нелидовском городском округе объявлена чрезвычайная ситуация. Но не вспышка коронавируса стала тому причиной. Отапливаться нечем.

Решение объявить ЧС было принято на заседании заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Сейчас в округе нет возможности сформировать запас топлива – топочного мазута и сжиженного углеводородного газа – для выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения.

Днем 25 февраля были снижены параметры теплоносителя. Причина создавшейся ситуации: поставщики топлива не выходят на торги из-за кредиторской задолженности предприятия, которое находится в сложных условиях, финансирования не хвататает. В сутки на отопление уходит около 3 млн рублей.

Руководство округа пытается разрешить ситуацию: отдано поручение предусмотреть резервные источники отопления для социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, в детских садах будут организованы дежурные группы, а школы переходят на дистанционное обучение.

Графика: ПТО

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