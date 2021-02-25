Погода в конце февраля 2021 в Твери: ледяной дождь, сильный ветер и немного тепла

Какой будет погода в Твери в конце февраля начале марта 2021 - в нашем материале. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Морозы и снег уже надоели, так хочется тепла и весны... Но вот уже капель на дворе. А ведь только что был трескучий мороз.

Предстоящие последние выходные февраля 2021 в Твери обещают +1 ...+2 днем и незначительный минус ночью. Но это еще не все предстоящие погодные фокусы.

- В конце текущей недели будет довольно ветрено. Ветер западных, потом северо-западных направлений с порывами до 16 метров в секунду. Лишь к воскресенью стихнет до 3 метров в секунду. Еще один неприятный момент для метеочувствительных людей - понижение атмосферного давления до 738 мм рт. ст. к концу недели, - спрогнозировала в разговоре с «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Утром в понедельник, 1 марта, выглянет солнышко и разогреет до +4, в ночь на вторник - легкий переход через 0. Во вторник и среду чуть холоднее. В ночь на среду до -4.

А атмосферное давление в начале недели начнет выравниваться к привычным значениям (754 мм рт. ст.), но потом снова пойдет на спад - на подходе очередной циклон с Северной Атлантики.

Так пережили ли мы зиму? Будут ли морозы? Не будем забывать, что март в нашей полосе, несмотря на календарную весну, - всё-таки зимний месяц. И температура может колебаться от -20, как в 1942-м, до +17, как в 2007-м. Что до марта 2021-го, то начало хоть и весеннее, но поживем-увидим.

И помните русскую поговорку: пришел марток - надевай сто порток.