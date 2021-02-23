Утром 23 февраля под пронизывающий аккомпанемент генерала Мороза и поздравления с Днем защитника Отечества новый физкультурно-оздоровительный комплекс Тверского суворовского военного училища огласили крики кадетов: «Шайбу, шайбу!» На секунду могло почудиться, что суворовцы кричат: «Шойгу! Шойгу!»И ведь это было бы к месту: новый, отличный комплекс для тверских суворовцев со всеми условиями для обучения и всестороннего развития построен именно при нынешнем министре обороны РФ Сергее Шойгу.Напомним, 1 сентября прошлого года во время открытия нового комплекса зданий Тверского СВУ заместитель председателя Правительства РФ, Герой России Юрий Борисов охарактеризовал увиденное по-военному четко и кратко:- Это фантастика!Кстати, еще в советское время, в 1974 году, он сам окончил тогда Калининское суворовское училище.23 февраля Юрий Борисов вновь прибыл в Тверь. Вместе с ним офицеров и кадетов Тверского СВУ с Днем защитника Отечества и открытием ФОКа приехали поздравить губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев. Все они были восхищены новым спорткомплексом.- Впечатления великолепные, - сказал журналистам зампред Правительства РФ.Игорь Руденя и вовсе уверенно объявил, что в Твери теперь лучшее суворовское училище в стране.Владимир Васильев отметил, что у нас созданы отличные условия для воспитания будущих настоящих достойных офицеров России.Напомним, что в новом комплексе в Мигалово с видом на прекрасный сосновый бор живут, учатся и постигают азы воинской науки 560 суворовцев, из которых 80 - первоклашки.Новый комплекс включает в себя несколько зданий. Главных три: трехэтажный учебный корпус и два связанных с ним переходами спальных двухэтажных. Все выполнены в неоклассическом стиле. Красиво и в то же время строго. Внутри - комфорт и чистота. Все по высшему разряду. В спальных корпусах ребята живут не как раньше - в больших помещениях армейского типа, а в смежных комнатах на два человека (на каждые две комнаты - отдельный душ и туалет).Плюсом к основным корпусам идет двухэтажное здание медпункта. Есть спорткорпус (или крытый спортивный манеж) с двумя большими залами. Один - для занятий единоборствами, второй - для мини-футбола, гандбола и баскетбола. В первом, кстати, еще есть настоящий скалодром. Да-да, тверские суворовцы могут тренироваться, как скалолазы. Именно в нашем СВУ среди подобных училищ был впервые установлен скалодром. Что говорить, кадеты в восторге.Но помимо спорткорпуса у СВУ, как мы писали, есть и тот самый современный масштабный физкультурно-оздоровительный центр. Главная площадка в нем - для хоккея (с трибуной на 250 человек). Причем такая, что здесь запросто можно проводить статусные детско-юношеские турниры по спорту для настоящих мужчин. Плюсом идет отличный 25-метровый бассейн.В общем, тут можно запросто перефразировать известное изречение генералиссимуса Александра Суворова: «Нелегко в тренировках - легко в бою».Перед приездом высоких гостей я успел пообщаться с некоторыми из кадетов-хоккеистов. Позже они сыграли небольшой показательный матч в честь официального открытия арены.Один из кадетов - статный высокий юноша - представился Артемом. Сказал, что он из подмосковного Раменского, учится на 6-м курсе, ему 16 лет. Стремится продолжить военную династию.- У меня и прадедушка, и дедушка, и отец были офицерами, - сообщил Артем.Юноша рассказал, что он очень рад возможности играть в хоккей в СВУ:- Я несколько лет до поступления в Тверское военное училище занимался хоккеем.В СВУ уже есть своя ледовая дружина «Тверские соколы». В команде - 24 кадета. Намерены играть на разных турнирах. Тренирует их, кстати, не абы кто, а настоящий профи - в прошлом игрок легендарного московского «ЦСКА» Дмитрий Евдокимов.Еще двумя общительными ребятами из команды оказались Андрей Адамов и Александр Широков. Их история примечательна. Ребята раньше были соперниками на льду. Играли против друг друга: первый - за детский клуб «Кристалл» из Электростали, а второй - за наших «Тверичей». Теперь учатся в одном классе в Тверском СВУ и играют за одну команду. Кто знает, может, когда станут офицерами, тоже будут служить в одном воинском подразделении.