Тверьстат посчитал: жители Тверской области стали больше тратить на еду и алкоголь

При общем снижении ежемесячных расходов, траты на гастрономические товары у нас растут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Тверской области стали тратить больше денег на еду и алкоголь, и меньше на одежду и различные услуги. При этом в целом наши ежемесячные расходы снизились.

Это следует из информации, обнародованной Тверьстатом. Специалисты посчитали, какими были потребительские расходы домашних хозяйств региона в III квартале 2020 года, и сравнили цифры с данными годичной давности - за III квартал 2019-го.

Домашнее хозяйство - это общность людей под одной крышей, делящих между собой доходы и расходы. Домашним хозяйством может быть большая семья, а может быть и один человек, живущий обособленно. В данном случае статистика учитывала средние ежемесячные траты одного члена домашнего хозяйства в Тверской области.

Еда и алкоголь

Итак, в III квартале 2020 года мы тратили на еду в среднем 6251 рубль в месяц. В аналогичном периоде 2019 года эта сумма была почти на 480 рублей меньше: 5772 рубля. Выросли траты на алкоголь: в III квартале 2020 года - 227 рублей в месяц в среднем на одного члена домашнего хозяйства против 206 рублей в III квартале 2019 года.

Конечно, однозначно утверждать, что мы стали гораздо больше есть или выпивать, нельзя. Стоит помнить об инфляции: по данным Центробанка РФ, годовая инфляция в 2020 году (по состоянию на последний месяц III квартала - сентябрь) составила 4,1%. А продовольственная - 4,6%.

Одежда и услуги

А вот на одежду и прочие непродовольственные товары мы стали тратить меньше: в III квартале 2020 года - 5019 рублей в месяц, а в аналогичном периоде 2019-го - 5398 рублей. Учитывая рост цен (непродовольственная инфляция на сентябрь 2021 года - 4%), тут уже можно сказать, что многим пришлось отказывать себе в покупке обновок или переходить на более дешевый сегмент.

На оплату услуг средний член тверского домохозяйства в III квартале 2021 года тратил 3680 рублей в месяц (в аналогичном периоде 2019 года - 3903 рубля).

Сократились и траты на питание вне дома, что вполне логично: за период пандемии многие утратили привычку перекусывать в столовых или фастфудах. Если в III квартале 2019 года каждый член домашнего хозяйства в месяц тратил на уличные перекусы и кофе 264 рубля, то в 2020 году сумма уменьшилась до 90 рублей.

Общие расходы

Общие расходы на одного члена среднего тверского домохозяйства в III квартале 2020 года, по данным Тверьстата, составили 15 267 рублей. Это на 276 рублей меньше, чем годом ранее.

При этом, по данным федерального статистического ведомства - Росстата, в III квартале 2020 года домохозяйства Тверской области имели трудности с оплатой некоторых необходимых товаров и услуг. Больше всего затруднений вызвала оплата ипотеки и образования. Платить ипотеку было финансово сложно 6,5% от всех семей, опрошенных специалистами Росстата. Трудности с оплатой образования возникали у 2,8%. И 1,4% семей не всегда могли себе позволить купить прописанные врачами лекарства.

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