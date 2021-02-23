Коронавирус в Твери, последние новости на 23 февраля 2021: ушла из жизни доктор медицинских наук Галина Хомулло, в районах продолжают работать выездные прививочные бригады

Ушла из жизни доктор медицинских наук Галина Хомулло, в районах продолжаеют работать выездные прививочные бригады Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 23 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32 844 случая заражения COVID-19 (+150 за сутки).

Выздоровели 29 845 человек (+203 за последние сутки).

Изолирован 2398 больной (-53).

Умер 601 человек (0 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 578 825 (+1215 за сутки).

Прививку сделали 43456 граждан, (+268 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 23 февраля в областной столице выявлено 10384 заболевших (+52 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2279 (+7);

Вышневолоцкий городской округ – 1863 (+10);

Ржев – 1798 (+3);

Торжок – 1464 (+4);

Кимры – 1390 (+10);

Калининский район – 1349 (+7).

21 февраля в Твери ушла из жизни Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор Тверского государственного медицинского университета Галина Васильевна Хомулло.

Трудовой путь Галины Хомулло неразрывно связан с Тверским государственным медицинским университетом. Почти 50 лет Галина Васильевна возглавляла кафедру биологии. Стала основателем направления в современной молекулярной науке – регенерационной медицины, которая в последние годы получила всемирное признание и вызывает огромный интерес ученых.

Галина Хомулло подготовила не одно поколение талантливых специалистов, которым передала не только знания, но и традиции доброго, чуткого и внимательного отношения к пациентам.

В муниципалитетах Тверской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. 300 доз вакцины поступило в Западнодвинскую ЦРБ. С начала кампании в Западнодвинском муниципальном округе вакцинировалось 500 человек.

Всего, по данным на 22 февраля, в Тверской области от коронавируса привились 43 456 человек. По информации областного правительства, это 91% от общего количества вакцины "Спутник V", поступившей в регион. За минувшие сутки прививку сделали 268 местных жителей.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. До начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Графика: ПТО

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