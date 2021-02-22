Коронавирус в Твери, последние новости на 22 февраля 2021: Выездные бригады вакцинируют от коронавируса селян

В Тверской области продолжают работу выездные прививочные бригады. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32 694 случая заражения COVID-19 (+151 за сутки).

Выздоровели 29 642 человека (+202 за последние сутки).

Изолирован 2451 больной (-53).

Умер 601 человек (+2 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 577 610 (+2445 за сутки).

Прививку сделали 43188 граждан, (+1035 за сутки).

Графика: yandex.ru

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 22 февраля в областной столице выявлено 10332 заболевших (+47 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2272 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 1853 (+9);

Ржев – 1795 (+8);

Торжок – 1460 (+1);

Кимры – 1380 (+4);

Калининский район – 1342 (+10).

В Тверской области продолжают работу выездные прививочные бригады. Медики Спировской ЦРБ провели вакцинацию от COVID-19 жителей Козловского поселения. Прививки получили 79 человек. Среди них - педагоги, медики, жители села и ближних деревень.

На настоящий момент по назначению использовано уже более 90% вакцины "Спутник V", поступившей в регион. В планах регионального правительства привить более 60% жителей до начала следующего учебного года.

96-летний фронтовик, почетный житель Твери и Тверской области Иван Кладкевич, который уже сделал прививку от коронавируса, в преддверии празднования 23 февраля презентовал свою книгу в Музее Калининского фронта. В книге ветерана «Гвардии рядовой Великой Отечественной» - его воспоминания о войне. На презентацию книги пришли военнослужащие и сотрудники Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.