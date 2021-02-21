Коронавирус в Твери, последние новости на 21 февраля 2021: хлебопекарным предприятиям региона окажут господдержку

Хлебопекарным предприятиям компенсируют затраты на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32543 случая заражения COVID-19 (+153 за сутки).

Выздоровели 29 440 человек (+203 за последние сутки).

Изолировано 2504 больных (-56).

Умерли 599 человек (+6 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 575165 (+1673 за сутки).

Прививку сделали 42152 гражданина, (+2038 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 21 февраля в областной столице выявлено 10285 заболевших (+40 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2264 (+12);

Вышневолоцкий городской округ – 1844 (+9);

Ржев – 1787 (+8);

Торжок – 1459 (+4);

Кимры – 1376 (+1);

Калининский район – 1332 (+2).

Графика: Яндекс

В 2021 году хлебопекарным предприятиям Тверской области окажут государственную поддержку и компенсируют затраты на реализацию произведенного хлеба и хлебобулочных изделий. Вопрос обсуждался на заседании президиума регионального правительства, которое 20 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

Из федерального бюджета хлебопекам выделят более 31,2 млн рублей, из регионального - 5,7 млн рублей.

Получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, города Кимры, Оленинского и Сандовского муниципальных округов, Максатихинского, Бельского, Краснохолмского, Лихославльского, Сонковского, Торопецкого и других районов. Дополнительное финансирование должно сдержать рост цен на хлеб и сохранить 3 000 рабочих мест.

Частично затраты на сырье хлебопекарным предприятиям Верхневолжья компенсируют с 2019 года, также им оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях. Продукция местных производителей входит в продуктовые наборы для школьников Тверской области в период дистанционного обучения.

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