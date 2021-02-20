Противопожарную защиту Калининской АЭС доверят искусственному интеллекту

На Калининской АЭС внедрят первый в своем роде робототехнический комплекс противопожарной защиты машинных залов с элементами искусственного интеллекта. Уже сейчас специалисты приступили к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Об этом сообщил заместитель руководителя службы пожарной безопасности концерна «Росэнергоатом» Валерий Харевский в ходе выездного рабочего совещания по реализации инновационного проекта, которое прошло на КАЭС с 16 по 19 февраля 2021 года.

Он пояснил, что разрабатываемая установка включает в себя целый комплекс роботизированных лафетных стволов и будет интегрирована в существующую систему пожаротушения.

«Принцип работы основывается на том, что программой у каждого робота задан свой определенный сектор, который он сканирует тепловизором. В случае обнаружения возгорания, система передает соответствующий сигнал на блочный щит управления энергоблоком и приступает к тушению в автоматическом режиме либо при управлении оператором», - отметил Валерий Харевский.

Уже сейчас специалисты приступили к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР)

Для тушения пожаров система использует компрессионную пену. Она препятствует проникновению кислорода к очагу возгорания, благодаря чему горение прекращается практически моментально. Помимо пены роботы применяют воду для защиты несущих конструкций машинного зала от воздействия высоких температур.

«Машинный зал первой очереди КАЭС – это уникальный и технически сложный объект, что обусловлено его масштабами и наличием большого количества оборудования. Внедрение пожарных роботов позволит не только существенно повысить безопасность производства, но и сохранит жизни наших работников и пожарных», - подчеркнул начальник отдела пожарной безопасности Калининской АЭС Алексей Соловьев.

К марту 2022 года в рамках НИОКР планируется завершить все этапы проектирования робототехнического комплекса противопожарной защиты, в том числе строительство и проведение испытаний. На его создание будет направлено порядка 50 миллионов рублей. В дальнейшем эта технология может быть внедрена не только на АЭС, но и на других типах электростанций.