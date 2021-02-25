Коронавирус в Твери, последние новости на 25 февраля 2021: сознательные пенсионеры и вертолёт для пациентки с COVID-19

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 143 случая заражения COVID-19 (+149 за сутки).

Выздоровели 30 245 человек (+199) за последние сутки).

Изолирован 2286 больной (-55).

Умерли 612 человек (5 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 582 182 (+1897 за сутки).

Прививку сделали 44069 граждан, (+383 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 25 февраля в областной столице выявлено 10507 заболевших (+64 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2297 (+13)

Вышневолоцкий городской округ – 1880 (+10);

Ржев – 1821 (+23);

Торжок – 1467 (0);

Кимры – 1400 (+4);

Калининский район – 1367 (+5).

В Тверской области 22 009 жителей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Вообще, пожилые, по статистике, охотнее идут на вакцинацию, чем молодежь. По данным оперштаба, люди в возрасте - половина от общего числа вакцинированных.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. До начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

23 февраля бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы в Твери на вертолете МИ-8АМТ "Вектор" вылетала в Вышний Волочек.

В инфекционный госпиталь Вышневлоцкой ЦРБ поступила пациентка в тяжелом состоянии.

- Женщина эвакуирована в реанимационное отделение инфекционного госпиталя ОКБ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, - сообщили в областном минзраве.

Всего, по данным ведомства, в 2020 году вертолеты санитарной авиации совершили 205 вылетов, эвакуировали 211 пациентов, в числе которых было 23 ребенка. 11 пациентов были с тяжелым течением пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.