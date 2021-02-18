В деревне Глазково под Тверью две охотничьи лайки возглавили свору агрессивных собак

Мы все-таки заметили в деревне собак, видимо, как раз из той банды псов. Фото: Александр ЖМУЛИН

О том, что жители деревни Глазково под Тверью пожаловались на стаю бездомных собак, которая держит в страхе местное население, стало широко известно 17 февраля, о чем «КП»-Тверь» незамедлительно сообщила своим читателям. К проверке этого известия подключился Следственный Комитет. Мы тоже не остались в стороне и уже 18 февраля выехали на место и сразу выяснили, что собаки эти не такие уж и бездомные. Но от этого не менее опасные. Во всяком случае, для местных котов.

- 13 февраля растерзали двух домашних котов, на глазах у хозяев. Всего уже растерзано более шести домашних питомцев! Выйти на улицу страшно! - написала в со