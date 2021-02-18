Водитель пассажирского автобуса из Твери рассказал о службе в милиции, дальнобое, войне и боевых наградах

Дальнобойщик, коммерсант, милиционер, участник боевых действий, водитель автобуса - все это один человек - Андрей Ефремов. Фото: Виктория ТУШКОВА

С интересным человеком свела меня профессиональная дорога накануне 23 февраля. Андрей Эдуардович Ефремов – в прошлом дальнобойщик, коммерсант, милиционер, ныне – водитель автобуса в «Транспорте Верхневолжья». Участник боевых действий. Никогда не рвавшийся за наградами или повышением по службе, но при этом совершенно не умеющий сидеть на месте и довольствоваться тем, что легко можно получить от судьбы. С огромной страстью к дороге и перемене мест.

В общем, человек нестандартный. И разговор о его профессиональном пути и заслугах получился совсем простой, откровенный, без пафоса и нравоучений.

Троллейбус, армия, красный пиджак

После школы Андрей Ефремов долго над своим будущим не думал. Отучился на водителя троллейбуса.

- Это же еще Советский Союз был. Представление о профессии водителя было тогда совсем другое. Это было престижно! Да и отец водителем был, дальнобойщиком. Я за рулем со второго класса школы уже пробовал сидеть, - вспоминает мой собеседник. – Но когда отслужил в армии и вернулся за руль, все изменилось. Водители бастовали, зарплату им не платили. Перспектив не было. Наступило время коммерции, все надели красные пиджаки.

Попробовал примерить пиджак коммерсанта и Андрей:

- Было дело, отработал в коммерции год. Но оказалось не мое это, не могу, не торгаш я. Многие сослуживцы бывшие пошли тогда в милицию работать. Поначалу отнесся скептически, после армии всем говорил: форму надевать больше не хочу.

- Как же вышло, что все-таки пошли в милицию?

- Крутился как-то года два-три… А друзья настаивали – давай к нам. Ну и решился. Поступил в отдельный батальон ППС, было это в 1995 году. Вроде ничего. А уже в 1996 уехал сержантом в первую командировку в Чечню.

О войне все сказано

В общей сложности в зону боевого конфликта в Чечне Андрей Ефремов был командирован шесть раз. Последняя командировка состоялась в 2003 году. Но подробностей об этом мой собеседник не рассказывает принципиально:

- Было и хорошее, и плохое. Вспоминаем, как правило, только хорошие моменты. Но рассказывать нечего. До меня об этом уже не раз рассказали. Повторяться ни к чему.

На войне, как на войне. О ней уже все сказано, говорит Андрей Ефремов. Фото: личный архив Андрея Ефремова.

- Но в боевых действиях вы участвовали?

- Все участвовали. Никто не отсиживался.

- И товарищей теряли?

- Терял.

- А ранения были у вас?

- Контузия. Да там у каждого второго это было. С двумя контузиями я вообще не обращался никуда. Махнешь сто грамм – и здоров (смеется).

- Сколько же всего контузий было у вас?

-Четыре.

- На здоровье сказалось?

- Ну... давление, конечно, и еще по мелочи. На больничном вот только что был. Очень скучно в четырех стенах.

Уголовный розыск

На месте милиционеру Андрею Ефремову не сиделось. В перерывах между командировками менял должности: служил в дежурной части и даже в уголовном розыске.

- Так многие тогда поступали. Время такое было – шли туда, где платили больше, - улыбается Андрей Ефремов. – Место в угрозыске освободилось, мне предложили пойти младшим опером.

- С матерыми преступниками сталкивались?

- Для опера все матерые (смеется). Рассказывать не могу, уж простите. Но по многим громким «бандитским» делам тогда успел поработать.

Андрей Ефремов во время службы в МВД. Фото: личный архив Андрея Ефремова.

Работу в органах Андрей Ефремов продолжил в службе делопроизводства и режима МВД, потом временно исполнял обязанности командира взвода ППС. Должность эту официально Андрей Ефремов не занял – не имел офицерского звания, был к тому моменту старшим прапорщиком. Да и не хотел. На пенсию уходил в должности помощника оперативного дежурного дежурной части.

Награды и выговоры

- Награды остались у вас после службы?

- Есть, конечно… В основном нагрудные знаки. «За войну на Кавказе» – нагрудный знак, крест «Участник боевых действий». В первую чеченскую награждали активно. А потом уже начали рассматривать по оперативным зонам, какой она являлась с официальной позиции. Многие кто заслуживал, наград своих не дождались. Да и что это – медали… Ну похоронят тебя с подушечкой, на которой награды эти… У меня сын с ними любил играть. Сейчас ему 22 года, тоже в полиции работает.

- А за работу в милиции поощрения получали?

- Нагрудные знаки – «Отличник милиции», «За безупречную службу». Выговоры тоже были. Когда исполнял обязанности комвзвода, за один месяц сразу два схлопотал.

- За что?

- За все, что делают подчиненные, отвечает тот, кто над ними поставлен. Был у нас командир, любил личный состав по тревоге поднимать. Тревога в шесть утра, а люди работали до трех ночи. Кто-то не является, конечно. Вот и выговор. За всю службу столько их не было, сколько за полгода там.

Пенсия

На пенсию Андрей Ефремов уволился в сорок лет. И понял, что не знает, что делать дальше.

- За что хвататься? Вроде ты и можешь все, и не старый, руки-ноги на месте. Дальше для такого пенсионера или стакан, или работа, - рассуждает бывший милиционер. – Многие садятся на охрану, шлагбаум поднимать. Я от такой работы тупею. Я же всю жизнь в командировках, в дороге. Сначала в Чечню ездил. Потом, в уголовном розыске, тоже мотался. Жулик преступление в Твери совершит и сбежит куда-нибудь в Коми АССР. Вот и едешь туда, разыскивать его.

Месту охранника мой собеседник предпочел работу дальнобойщиком.

Дальнобой

Проработал за баранкой большегруза Андрей Ефремов около восьми лет.

- Тяжелая работа?

- Не тяжелей других. Везде планы ставят, что в дальнобое, что в милиции. Везде как хочешь, так и крутись. Зато обкатал всю Россию, ездил в Европу, Китай, Монголию. Посмотрел на страну, на людей. В разных регионах очень разные люди живут. Самые гостеприимные – на севере. В Пермском крае, в Нытве, несколько месяцев пришлось пробыть. Познакомился там с бывшим военным. Он чего только мне не возил, чем только не угощал – рыба, заготовки с огорода…

- А опасные ситуации случались?

- Было конечно, и аварии и гоп-стоп (Так на сленге открытый грабеж называется – Ред.)

- И как справлялись?

- Ну как тут еще справиться? Зубы не все сохранил (смеется).

- По два-три месяца дома не бывать и так восемь лет. Как супруга терпела?

- Встречи, зато, приятнее, стимул есть! О возвышенном думаешь, о романтике, что жене привезти из командировки.

Водитель синего автобуса

С дальними поездками пришлось завязать по семейным причинам – у мамы начались проблемы со здоровьем, нужно было помогать и быть рядом. Но дорогу и руль было не так-то просто бросить.

- А тут как раз транспортная реформа началась, открылись вакансии водителей в Твери. Пришел сюда – в «Верхневолжское АТП». Переучиваться не пришлось – за жизнь успел все категории в правах открыть: что-то в ДОСААФе, что-то в армии, что-то на гражданке.

За рулем пассажирского автобуса. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сейчас Андрей Ефремов водит автобус №143 «Емельяново-Гостенево». По меркам дальнобойщика, ходит автобус, конечно, недалеко. Но все-таки выезжает за пределы Калининского района, в Старицкий. Автобус №143 – средней вместимости. Однако, как и положено настоящему прожженному водителю, Андрей Ефремов поглядывает на автобусы большого класса.

Куда дальше завернет судьба моего собеседника, предположить сложно. Человек он неугомонный. Но такими кадрами в «Верхневолжском АТП» гордятся и расставаться не планируют.

Сам себе и всем своим бывшим и настоящим коллегам Андрей Ефремов желает только двух вещей – здоровья и удачи:

- Я человек не суеверный, но удача все-таки есть. Если пошла в жизни черная полоса, ее нужно просто сломать, уйти в сторону с этого маршрута. Сделать что-то переломное. И тогда все обязательно пойдет туда, куда нужно. Это и будет удача.

У диспетчерской 4-й колонны, в которой Андрей Ефремов трудится водителем. Фото: Виктория ТУШКОВА

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