Установив мобильное приложение АтомЭнергоСбыт, вы получаете возможность оперативно передать показания прибора учета электроэнергии, внести плату за потребленную электроэнергию без комиссии, ознакомиться с историей начислений и платежей, перейти на электронную квитанцию, зайти в интернет-магазин и многое другое. Через приложение можно обратиться с вопросом к специалистам компании, а также заказать и оплатить онлайн дополнительные услуги.Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 6.0) и iOS. Скачать приложение можно в Google Play Market или AppStore.Используйте Мобильное приложение АтомЭнергоСбыт, сделайте свою жизнь легче!АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АтомЭнергоСбыт работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АтомЭнергоСбыт являются более 50 тыс. юридических лиц и более 2 млн домохозяйств. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями АтомЭнергоСбыт электроэнергии в 2020 году составляет порядка 15 млрд кВтч. Компания входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» — электроэнергетического дивизиона ГК «Росатом».Информация о деятельности компании регулярно обновляется на корпоративном сайте www.atоmsbt.ru.