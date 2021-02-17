Каких урожаев ждать дачникам Тверской области после такой снежной зимы

Снежная зима поспособствует богатому урожаю! Главное - правильно подготовить огород. Фото: Евгения ГУСЕВА

С такими снегопадами, да еще в самом преддверии дачного сезона, мы не сталкивались давно. Не будет ли от этого вреда нашим дорогим вишням-яблоням и прочим садовым культурам? Как подготовиться к приближающемуся огородному сезону? Соберем ли мы рекордный урожай или, напротив, природа поскупится на свои дары?

В этом читателям «КП»-Тверь», среди которых очень много увлеченных дачников, помог разобраться эксперт садово-огородного дела, ведущий программы «Дача» Андрей Смирнов.

Советы читателям "КП"-Тверь" дает ведущий программы "Дача" Андрей Смирнов. Фото: facebook.com/Андрей Смирнов

- Земля после такой снежной зимы обогатится водой – это хорошо, - успокоил огородников Андрей Смирнов. – Опыт прошлого года показал, что воды нам однозначно не хватало, несмотря на то, что некоторые районы были подтоплены. На высоких участках было слишком сухо.

Есть и еще один позитивный момент. Как известно, снег холодный, а от стужи укрывает. А значит, растения отлично перезимуют и не замерзнут. Но, к сожалению, не только растения.

- Вредители тоже перезимуют успешно. Бесснежные зимы делали все, чтобы вредители не пережили холода. А зимы с большим снегом делают все, чтобы дружно перезимовали все. Такая палка о двух концах, - говорит «главный дачник» Тверской области.

Так что же нам делать, чтобы будущий садово-огородный сезон стал самым урожайным, а снег и обилие воды пошли только на пользу?

Первое: убрать снег в низинах.

- Тем, чьи участки находятся в низине, все-таки придется вывозить снег. Сейчас это делать, конечно, рано – все зависит от погоды. Места, где мы выращиваем под пленкой зеленные культуры, редис, лук-выгонку, обычно зачищаются в середине марта, - советует Андрей Смирнов.

Второе: обработать от вредителей. Как только сойдет снежный покров, нам надо будет обработать участки от вредителей солями тяжелых металлов. Подойдет медный купорос, бордосская смесь.

Третье: подкормить землю. Обильная вода способна вымыть из земли полезные микроэлементы. На таящий снег можно будет разбросать удобрения. Особенно это пригодится на тех участках, где растут ранневесенние луковичные – тюльпаны, крокусы, гиацинты, уточняет Андрей Смирнов.

Есть и еще одна проблема – зайцы. Известные любители потесать зубки о стволы ваших плодовых деревьев. От них если что и спасает, то только обмотка ствола. Но снег, сравнявшись по высоте с обмоткой, может позволить зайцу добраться до нежной коры.

- Тут поможет только хороший забор. Или можно поехать на участок и притоптать снег вокруг ствола, - говорит Андрей Смирнов.

В целом же к нам пришла совершенно нормальная зима, считает специалист. Раньше мы сдерживали снег, ставили щиты на земле, ведь урожаю нужна естественная влага. Природа в этом году справится с этой задачей сама. Как говорится, что не делается – все к лучшему.

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