В начале февраля «КП»-Тверь» рассказала о 16-летней девушке Александре из Бежецка, которая родила ребенка. Из-за того, что она жила в плохих условиях, ее якобы хотели разлучить с младенцем профильные службы… Именно такая информация гуляла по соцсетям. Мы решили выяснить, как обстоит дело сейчас.Для начала напомним, что учащаяся 1-го курса Бежецкого колледжа в январе 2021 года родила сына. Она живет со своим отцом (без матери) в квартире, которая находится в плохом состоянии. Вскоре после выписки из роддома в дом к молодой маме пришли работники соцзащиты и провели с ней беседу. Девушка из всего сказанного поняла, что у нее хотят забрать ребенка и сдать его в местный детдом.Об этом Александра рассказала блогеру Роману Седову, который решил помочь девушке.Он записал интервью с девушкой и выложил его в соцсеть.Из интервью следует, что отец и его дочь с младенцем остались без средств и им надо помочь.Роман Седов бросил клич в соцсети, и благодаря поддержке неравнодушных людей удалось быстро собрать необходимые на ремонт квартиры деньги.- Работы по ремонту квартиры начались вчера, я слежу за процессом, вот сегодня привез некоторые материалы, - рассказал блогер. - Даже один парень из Москвы откликнулся, хочет приехать на несколько дней и бесплатно помочь с отделкой. Также отец Александры участвует в ремонте, плюс мы нашли мастера, который за полцены готов провести ряд работ. Так что всё нормально.Как нам удалось выяснить в государственном учреждении «Мой семейный центр» Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов, для самой молодой мамочки с малышом благодаря помощи благотворительного фонда «Константа» и областного аппарата тверского детского омбудсмена сняли благоустроенную квартиру в новом доме в Бежецке. Она будет жить там три недели, пока идет ремонт в ее квартире. Девушка переехала туда буквально вчера.Эту информацию подтвердил и Роман Седов.Также напомним, что Министерство соцзащиты населения Тверской области в своем официальном комментарии заявило, что никто лишать родительских прав Александру не собирается.А специалист из семейного центра добавил, что к девушке приставлен сопровождающий социальный педагог. Это специалист центра - женщина, которая будет периодически навещать несовершеннолетнюю мамочку и помогать ей консультациями по уходу за ребенком.- Также девушке уже помогли подать документы в МФЦ на получение различных полагающихся ей пособий и компенсаций как молодой маме, - уточнила директор ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов Ирина Кравченко.