В Тверской области следователи СК начали проверять, зачем в Торжке мужчина выкинул в окно своего пятилетнего сына

Мужчина выкинул маленького сына с балкона на карниз, а потом прыгнул сам... Фото: СУ СК РФ по Тверской области/gorodtorzhok.ru/коллаж

ЧП произошло утром 17 февраля в Торжке, на улице Дзержинского. Мужчина с мальчиком то ли случайно, то ли специально выпали из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома и упали на козырек магазина на первом этаже. Позже стало известно, что дело обстояло несколько иначе.

Первыми на место прибыли полицейские, это «КП»-Тверь» подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Тверской области. Следом подъехали медики.

- Первичный осмотр показал, что ни ребенок, ни мужчина не нуждаются в госпитализации. Мужчина при этом был задержан и доставлен в местное отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента. По свидетельствам очевидцев, он сперва выкинул мальчика - своего сына - с балкона на козырек со снегом, а потом прыгнул на козырек сам, - рассказали полицейские.

Позже уже Следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило:

- Предварительно установлено, что около 8 часов утра мужчина 1990 года рождения заперся в комнате с пятилетним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка. Мальчик упал на козырек магазина в снег. Медицинские работники диагностировали у малолетнего ушиб шеи.

Информация о том, что побудило мужчину совершить этот дикий поступок, есть ли у него какие-либо психологические отклонения (такая версия начала гулять в соцсетях сразу после происшествия), и был ли мужчина в тот момент в неадекватном состоянии, уточняется.

«КП»-Тверь» следит за развитием ситуации.