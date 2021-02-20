Коронавирус в Твери, последние новости на 20 февраля 2021: выездные прививочные бригады в Сонково и куда звонить жителю Твери, если во дворе не чистят снег

Информация по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 февраля 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 32390 случаев заражения COVID-19 (+154 за сутки).
Выздоровели 29237 человек (+201 за последние сутки).
Изолировано 2560 больных (-58).
Умерли 593 человек (+6 за сутки).
Лабораторных тестов сделано 573492 (+1872 за сутки).
Прививку сделали 40115 гражданин, (+2354 за стуки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 20 февраля в областной столице выявлено 10245 заболевших (+62 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2252 (+5);
Вышневолоцкий городской округ – 1835 (+8);
Ржев – 1779 (+8);
Торжок – 1455 (+8);
Кимры – 1375(+8);
Калининский район – 1331 (+8).
Фото:Яндекс
Накануне выездная бригада медиков посетила Сонковский район, где прошла вакцинация 60 местных жителей, а также 40 сотрудников и постояльцев стационара комплексного центра социального обслуживания населения. 11 марта им сделают повторные прививки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.
Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.
В Твери за месяц за нерасчищенные от снега дворы оштрафовали 13 управляющих компаний.
После снегопадов, обрушившихся на областную столицу на минувшей неделе, сотрудники горадминистрации проверяют, как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК производят уборку дворов, посыпку тротуаров. Также должны быть расчищены от снега подходы к контейнерным площадкам.
О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам:
(4822) 36-08-82 (Заволжский район),
(4822) 32-15-72 (Московский район),
(4822) 36-08-84 (Пролетарский район),
(4822) 36-08-81 (Центральный район).
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Фото: ПТО