Коронавирус в Твери, последние новости на 20 февраля 2021: выездные прививочные бригады в Сонково и куда звонить жителю Твери, если во дворе не чистят снег

Информация по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32390 случаев заражения COVID-19 (+154 за сутки).

Выздоровели 29237 человек (+201 за последние сутки).

Изолировано 2560 больных (-58).

Умерли 593 человек (+6 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 573492 (+1872 за сутки).

Прививку сделали 40115 гражданин, (+2354 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 20 февраля в областной столице выявлено 10245 заболевших (+62 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2252 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1835 (+8);

Ржев – 1779 (+8);

Торжок – 1455 (+8);

Кимры – 1375(+8);

Калининский район – 1331 (+8).

Фото:Яндекс

Накануне выездная бригада медиков посетила Сонковский район, где прошла вакцинация 60 местных жителей, а также 40 сотрудников и постояльцев стационара комплексного центра социального обслуживания населения. 11 марта им сделают повторные прививки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

В Твери за месяц за нерасчищенные от снега дворы оштрафовали 13 управляющих компаний.

После снегопадов, обрушившихся на областную столицу на минувшей неделе, сотрудники горадминистрации проверяют, как управляющие компании, ТСЖ и ЖСК производят уборку дворов, посыпку тротуаров. Также должны быть расчищены от снега подходы к контейнерным площадкам.

О фактах неудовлетворительной уборки придомовых территорий можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам:

(4822) 36-08-82 (Заволжский район),

(4822) 32-15-72 (Московский район),

(4822) 36-08-84 (Пролетарский район),

(4822) 36-08-81 (Центральный район).

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