Как подготовиться к прививке от коронавируса в Твери: рекомендации врача

Как подготовиться к прививке от коронавируса - рекомендации дает врач. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как подготовился к вакцинации от COVID-19 самостоятельно. И нужно ли готовиться? Можно ли усилить иммунный ответ на прививку? Об этом рассказала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова.

Рекомендации по подготовке к прививке от коронавируса

1. Не забывайте о пребиотиках и пробиотиках

Это вещества-партнеры. Пребиотики не перевариваются и не всасываются в тонкой кишке, но создают благоприятные условия для роста и размножения пробиотиков, тем самым стимулируют здоровье кишечника. Пробиотики способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также избавлять нас от вредных патогенных бактерий.

Наибольшее количество пребиотиков содержится в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах.

Продукты с пробиотиками: кефир, ряженка, сыры, йогурт, мацони, рикотта и другие продукты из кислого молока.

2.Важные микроэлементы

Можно пропить курсом перед прививкой от коронавируса.

Селен. Добавки селена улучшают ответ на вакцину.

Цинк - важен для врожденного и приобретенного иммунитета, который поддерживает естественные клетки-киллеры - те, что уничтожают «врагов», которые угрожают нашему здоровью, то есть зараженные вирусом и пораженные онкологическим процессом.

Низкий уровень цинка у пожилых людей связан с повышенной восприимчивостью, длительностью болезни и повышенной смертностью.

3.Витамины А и D

С ними не все так однозначно.

Данные о том, насколько витамин А улучшает ответ на вакцину, зависят от конкретных особенностей населения, возраста, пола, тестируемой вакцины и исходного уровня этого витамина.

Хотя витамин D играет важную иммунномоделирующую роль, его прием не привел к повышению выработки антител к вакцинам от гриппа даже у пожилых людей с дефицитом этого витамина.

Однако наблюдения показали, что уровень витамина D влияет на благоприятные исходы при лечении COVID-19 у госпитализированных пациентов. Поэтому очень важно особенно сейчас поддерживать достаточное количество этого витамина в организме.