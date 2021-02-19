Коронавирус в Твери, последние новости на 19 февраля 2021: выездные прививочные бригады в Фировском районе и отель за 25 миллиардов рублей в Завидово

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото:ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32236 случаев заражения COVID-19 (+157 за сутки).

Выздоровели 29031 человек (+208 за последние сутки).

Изолировано 2618 больных (-57).

Умерли 587 человек (+6 за сутки).

Графика:Яндекс

Лабораторных тестов сделано 571610 (+1927 за сутки).

Прививку сделали 37761 гражданин, (+1909 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 19 февраля в областной столице выявлено 10183 заболевших (+20 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2247 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1827 (+11);

Ржев – 1771 (+22);

Торжок – 1448 (+1);

Кимры – 1367 (+2);

Калининский район – 1323 (+7).

18 февраля бригада Вышневолоцкой ЦРБ провела вакцинацию в Фировской центральной районной больнице. Как сообщает региональный оперштаб, в Фировский район доставили 50 доз вакцины.

Выездные бригады работают для удобства жителей отдаленных районов. Ближайший от Фировского района прививочный кабинет, где делают прививки от коронавируса, расположен в Вышневолоцкой ЦРБ. А это достаточно далеко.

Записаться на вакцинацию жители Фировского района могут по телефону местной ЦРБ 3-11-11.

Всего в Тверской области открыто 38 прививочных пунктов. Их адреса и телефоны смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал

Строительство комплекса отелей за 25 млрд рублей под Тверью начнется в 2021 году. Комплекс из нескольких отелей на 1 300 номеров планируется построить в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Завидово". Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, комплекс рассчитан на круглогодичный прием туристов, в его составе войдут два четырехзвездочных апарт-отеля, рассчитанных на семейных туристов со средним уровнем дохода. Центр отдыха будет состоять из трех зон - многофункционального зала для проведения мероприятий, развлекательной зоны для различных игр и водной зоны с аквапарком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.