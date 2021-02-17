Коронавирус в Твери, последние новости на 17 февраля 2021: 33 000 привитых от COVID-19 и один ветеран Ржевской битвы

16 февраля прививку от коронавирусной инфекции сделал участник Ржевской битвы, Почетный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич. В августе 2020 года Иван Евгеньевич отметил 96-летие. Вакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете областной клинической больницы. Фото: ПТО Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 31921 случай заражения COVID-19 (+161 за сутки).

Выздоровели 28616 человек (+216 за последние сутки).

Изолировано 2728 больных (-59).

Умерли 577 человек (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 567806 (+1334 за сутки).

Прививку сделали 33734 граждан, (+1415 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 16 февраля в областной столице выявлено 10100 заболевших (+63 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2237 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1803 (+2);

Ржев – 1727 (+5);

Торжок – 1445 (0);

Кимры – 1352 (+1);

Калининский район – 1309 (+6).

Графика: Яндекс

Правительство РФ приняло решение дополнительно направить в регионы на финансирование медицинских учреждений более 25,4 млрд рублей. Тверской области выделяется 562 млн 487,4 тыс. рублей.

Средства выделят из федерального резервного фонда.

Данное решение обусловлено тем, что больницы и поликлиники продолжают работать с повышенной нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб. За минувшие сутки прививку сделали 1415 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 29 191 вакцинированном гражданине.

Накануне в регион поступило 11 100 доз вакцины от COVID-19.

16 февраля прививку от ковида сделал участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич. На вакцинацию ветеран пришел в областную больницу.

– Я пришёл на вакцинацию без всякого страха. От этой «чумы» надо спасаться, – поделился Иван Евгеньевич.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Графика: ПТО

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