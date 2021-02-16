Недавно мы рассказали историю учительницы-погорелицы, которая осталась из-за пожара без всего. Это случилось в конце января в деревне Фролово Стоянцевского сельского поселения Кимрского района. Там дотла сгорел дом сельской учительницы - пенсионерки Тамары Беляковой. В огне пропало все – вещи, одежда, документы. Женщине оказали посильную помощь отдельные ее ученики и просто неравнодушные люди, а также органы местной власти.Однако, проблем у Тамары Владимировны все равно хватает. Две главные - нет собственного жилья и немалый для нее долг по кредиту.Педагог-пенсионерка живет в умирающей деревне, где, кроме нее, остался только ее сосед - пожилой мужчина. Он пока и приютил погорелицу. Дом же в их деревне, в котором ей разрешила поселиться администрация сельского поселения, для жилья не пригоден - нужен ремонт.Мы вновь связались с Тамарой Владимировной, чтобы узнать, как сейчас, по прошествии времени у нее обстоят дела.Она рассказала нам, что практически ничего не поменялось:- Я по-прежнему так и живу, у соседа в сенях, он меня пока не гонит. Хотя, признаюсь, жить в сенях мне самой уже надоело, но ничего не поделаешь. Дом, который мне выделила местная администрация, нуждается в ремонте, у меня денег на это пока, к сожалению, нет. Там починка одной печи обойдется тысяч в 50, а может и больше. Другие дома в деревне, которые бесхозные, тоже все ветхие уже, и без ремонта туда не поселишься.Тамара Белякова сообщила, что в кимрской соцслужбе ей обещали оказать финансовую помощь к концу февраля в размере примерно 15 тыс. рублей.Конечно, на эту сумму ремонт в доме не сделать. А тут еще тяжким гнетом над женщиной весит более чем 100-тысячный долг банку по кредиту. Причем из банка регулярно звонят и напоминают о долге. А деньги, которые погорелице перевели добрые люди, тут же были списаны за долги.Отчаявшись, женщина решила обратиться к специалистам, чтобы ее признали банкротом и освободили от задолженности.Однако мы порекомендовали Тамаре Владимировне сперва обратиться к Уполномоченному по правам человека в Тверской области.Тамара Белякова, отдавшая большую часть жизни, обучению детей в сельских школах немецкому языку и истории, по-прежнему нуждается в помощи.Направить ее можно по почте: 171547, Тверская область, Кимрский район, почтовое отделение Стоянцы, деревня Фролово, Беляковой Тамаре Владимировне.«КП»-Тверь» продолжает следить за ситуацией.НА ЗАМЕТКУЕсли заёмщик не в силах расплатиться с долгом банку, российским законом предусмотрена возможность реструктуризации долга. Однако, сделать это можно только по взаимному согласию с банком.Если согласия банка на реструктуризацию долга получить не удалось, можно прибегнуть к процедуре банкротства физлица. К примеру, по данным арбитражного суда Тверской области, в 2019 году году в регионе банкротами признали 77 граждан, а за шесть месяцев 2020 года — 46.Но, в этой процедуре есть свои минусы. К наиболее существенным из них относятся:- возможность для кредитора оспорить все сделки по отчуждению имущества за последние три года;- реализация имущества (ипотечной квартиры или дома, автомобиля, самоходной техники, плавательных средств, другого дорогостоящего имущества, доли в уставном капитале ООО);- невозможность получения кредитов без оповещения потенциального кредитора о личном банкротстве;- невозможность в течение 5 лет занимать руководящие должности в компаниях.