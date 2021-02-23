По прогнозам синоптиков, 24 февраля на территории региона будет холодно и снежно.Ночью и утром 24 февраля ожидается сильный снег. Непогода придет в западные районы Тверской области.Из-за непогоды могут быть обрыв или повреждение линий электропередач, как следствие - отключения света, падение деревьев, сход снега с крыш и прочее. Так что будьте внимательнее в первый послепраздничный рабочий день.Что до погоды, то, если верить синоптикам, самую холодную ночь этой зимы мы уже пережили - это была ночь на 23 февраля и -33 градуса местами.Теперь же погода возьмёт курс на потепление: днём 24 февраля 2021 будет -10, -11. А к концу недели грянет оттепель: в предстоящую пятницу 26 февраля днём будет до +3, ночью около нуля. Но все так же облачно и снежно.