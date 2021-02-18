Коронавирус в Твери, последние новости на 18 февраля 2021: плазма крови для нуждающихся, новенький аппарат КТ в Конаково и где привиться от COVID-19

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32079 случай заражения COVID-19 (+158 за сутки).

Выздоровели 28823 человек (+207 за последние сутки).

Изолировано 2675 больных (-53).

Умерли 581 человек (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 569733 (+1927 за сутки).

Прививку сделали 35872 граждан, (+2138 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 18 февраля в областной столице выявлено 10153 заболевших (+53 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2242 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1806 (+3);

Ржев – 1759 (+32);

Торжок – 1447 (+2);

Кимры – 1365 (+13);

Калининский район – 1316 (+7).

Графика: Яндекс

Тверская областная станция переливания крови продолжает заготовку антиковидной плазмы для использования в комплексной терапии при лечении больных COVID-19. По информации регионального оперштаба, менее чем за месяц доноры сдали 15,8 литра, из которых более 6 литров были направлены в ОКБ и Нелидовскую центральную районную больницу, а остальные в ближайшее время будут распределены по больницам региона.

В Конаковской ЦРБ введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф. В кабинете, где установлено медицинское оборудование, проведён ремонт. Всего для больниц Тверской области в 2020 году было приобретено 7 аппаратов КТ.

И о прививках: если вы надумали привиться от ковида, то напомним, что в Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Графика: ПТО

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