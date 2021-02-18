Когда потеплеет в Твери: синоптики рассказали, что ждет жителей города

Когда потеплеет в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В последние дни Тверь то засыпают снегопады, то проверяют на прочность крепкие морозы.

Со снегом вроде разобрались: после пошедшего снегопада улицы Твери чистили 120 дворников, дороги областной столицы и региона - более 230 единиц техники. Насколько качественно - судить вам.

В ближайшие сутки снега не ждем, четверг, 18 февраля, будет солнечным. А вот к вечеру пятницы, 19 февраля, небо, по прогнозам синоптиков, вновь затянут облака.

Все выходные и первую часть предстоящей недели - будет идти снег.

Что касается морозов, то ослабевать они начнут лишь к концу месяца. 26 февраля столбик термометра и вовсе достигнет нулевых значений - оттепель. Ну а пока - держимся.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 18 февраля, температура воздуха днем составит -17…-12 градусов, ночью – -26…-21 градус. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 755 мм рт ст. Влажность воздуха – 70%.