Рассказываем, какая погода 17 февраля 2021 в Твери будет ожидать горожан. По прогнозам синоптиков, на территории региона будет солнечно и снежно.Солнце периодически будет выглядывать из-за туч, выпадет небольшой снег. Температура воздуха днем: -16…-11 градусов, ночью: -28…-23 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 м/с. Потепления до нулевых значений ждать пока рано.В период с 16 по 19 февраля среднесуточная температура воздуха в Твери и Области на 7-10 градусов ниже нормы.Днем -12... -7, ночью -25... -20 градусов.Напомним, что в минувшие выходные в Твери и в отдельных районах области выпало 40% месячной нормы осадков.Атмосферное давление 17 февраля 2021 ниже нормы – 748 мм рт ст. Влажность воздуха – 75%.