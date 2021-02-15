Этот год является в определенном смысле юбилейным. Все россияне, кто любит историю родной страны, в 2021-м могут с полным правом отметить 300-летие образования Российской империи и 320-летие принятия решения о начале создания Вышневолоцкой водной системы. Про последнюю не так давно снял документальный фильм историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев. Помогла ему воплотить задуманное в жизнь его знакомая Светлана Хрулева.Снимали фильм они 1 января, пока вся страна еще гуляла или отходила от Нового года.Фильм изобилует иллюстрациями художника из Удомли Леонида Константинова, картами и историческими архивными документами.Как рассказал «КП»-Тверь» Денис, историей такого интересного явления, как Вышневолоцкая водная система, он начал заниматься несколько лет назад, поступив в магистратуру истфака Новгородского госуниверситета.- Эта тема моей дипломной работы, - уточнил историк. - Изначально я думал, что все уже исследовано и мне останется просто собрать информацию воедино. Однако выяснилось, что это не так. Практически все, что было написано в XIX веке, по сути просто переписывалось различными авторами. Мне пришлось, конечно, поломать голову, разыскивая первые источники о начале строительства вышневолоцких каналов. В итоге обнаружил упоминания об этом в архиве древних актов. Я выяснил, что там датировки отличаются от принятых у всех. Каналы начали строить не в 1703-м, а как минимум в 1702-м. Я нашел указы самодержца Петра I о направлении голландских мастеров в Вышний Волочек, которые датируются августом 1702 года.Также в фильме Денис Ивлев обстоятельно рассказывает о том, что Вышневолоцкая водная система была частью грандиозного плана императора Петра Великого о соединении трех морей: Черного, Каспийского и Балтийского, чтобы усовершенствовать водное сообщение в стране. Решение же о строительстве Вышневолоцкой водной системы Петр I принял 26 сентября 1701 года. Тогда, проезжая через Вышний Волочек, царь дал указание взять деньги из Сибирского приказа для найма в Голландии «союзных мастеров».Что интересно, руководил водной стройкой князь Матвей Петрович Гагарин - тот самый, который потом будет первым губернатором Сибири, а закончит свой жизненный путь на виселице. Петр отправит его на казнь за казнокрадство. К слову, Матвей Гагарин является одним из главных персонажей великолепного исторического романа Алексея Иванова «Тобол», по мотивам которого сняли, увы, откровенно слабый фильм.Но вернемся к Вышневолоцкой водной системе. Она больше 150 лет использовалась как основной транспортный торговый путь для перевозок грузов в Балтийское море. Однако отошла на второй план с развитием в стране железнодорожных сообщений в XIX веке.- Но она до сих пор играет большую роль в системе канала имени Москвы, - пояснил Денис. - У нас же в Вышневолоцкой системе хранится до 30% водного баланса Москвы.Историк рассказал нам, что фильмом дело не ограничится. Денис Ивлев собирается в этом году - предположительно летом - издать тысячным тиражом книгу про Вышневолоцкую водную систему.