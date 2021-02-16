Коронавирус в Твери, последние новости на 16 февраля 2021: 11 000 доз вакцины и отмена Масленицы в Домотканово из-за COVID-19

Информация по распространению коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 февраля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 31760 случаев заражения COVID-19 (+162 за сутки).

Выздоровели 28400 человек (+214 за последние сутки).

Изолировано 2787 больных (-56).

Умерли 573 человека (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 566472 (+1322 за сутки).

Прививку сделали 32 372 граждан, (+170 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 16 февраля в областной столице выявлено 10037 заболевших (+69 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2228 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 1801 (+8);

Ржев – 1722 (+12);

Торжок – 1445 (+1);

Кимры – 1351 (+3);

Калининский район – 1303 (+7).

Графика: Яндекс

В Тверскую область поступило 11 100 доз вакцины от COVID-19. Такие цифры приводит региональный оперштаб. Напомним, в регионе открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

Несмотря на некоторое снижение суточного количества заболевших, проводить массовые мероприятия решаются не все. Так стало известно, что отменена "Широкая Масленица" в усадьбе Домотканово, что под Тверью.

- В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия «Широкой Масленицы в Домотканово» в 2021 году отменены,- сообщила 15 февраля Тверская областная картинная галерея.

Масленица в Домотканово - праздник традиционный во всех смыслах. Он проходит в 20-ти километрах от Твери уже который год. Гулянья привлекают своей аутентичностью: там поют старинные обрядовые песни, водят сложные хороводы, разворачивают ярмарочный балаган и устраивают соревнования по перетягиванию каната.

Отпраздновать Масленицу в Домотканово приезжали целыми семьями. Организаторы просят отнестись к отмене гуляний с пониманием: здоровье важнее веселья.

Графика:ПТО

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