Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 февраля 2021 года: 166 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 31 434 случая заражения COVID-19.Выздоровели 27 969 человек (+219 за последние сутки).Изолированы 2 900 больных (-59).Умерли 565 человека (+6 за сутки).Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 14 февраля в областной столице выявлено 9 929 (42 случая за последние сутки).Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:Конаковский район – 2 213 (+17),Вышневолоцкий городской округ – 1 783 (+9),Ржев – 1 695 (+14),Торжок – 1439 (+5),Кимры – 1346 (+7),Калининский район – 1285 (+8).В Тверской области прививку от коронавируса сделали 31 825 человек – это 87% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 12 февраля, вакцинировались 1 254 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб.В Тверском регионе продолжают делать тесты на коронавирус, всего за время пандемии количество лабораторных исследований достигло 562 378, в том числе за последние сутки – 1 440.В Тверской области из-за балканского циклона «Волькер» 13 февраля была нешуточная метель. По данным «Гисметео», на 14:00 в Тверской области выпало 7 миллиметров осадков.Несмотря на погода, на поле рядом с большим спортивным торговым центром прошли «Лыжня России – 2021». 17-я по счету. Любителей лыжного спорта не испугали ни ветер, ни снег, ни мороз в -15 градусов.На этот раз сделали больше стартов, чтобы разделить группы людей. Это было необходимо в текущей эпидемической ситуации.Вечером 13 февраля в пресс-релизе от Правильства Тверской области сообщили, что на дорогах региона работает 165 единиц снегоуборочной техники. 56 – на улицах Твери. 47 спецмашин – на М-10.Обо всех нечищенных участках трасс просят сообщать по телефонам (4822) 34-56-54 и +7-910-649-84-56 (Viber, WhatsApp).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.