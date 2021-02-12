Похоже на месть: в Твери до сих пор не сделан ремонт в квартире, где год назад взорвался газ

Внутри квартиры - голые бетонные стены, полы и потолки, на полу - кое-где грязь и каменная крошка. Фото: Александр ЖМУЛИН

Больше года прошло с момента, когда на кухне в трехкомнатной квартире на третьем этаже дома № 19 на бульваре Гусева рванул газ. Это привело к трагедии: получила сильные ожоги и спустя несколько дней скончалась в больнице хозяйка квартиры Ольга. Ее муж Александр, который был рядом в момент взрыва, также пострадал, но чудесным образом выжил. Он до сих пор живет у своей взрослой дочери, в ее семье в частном доме в поселке в 50 км от Твери.

Вернуться в квартиру Александр не может не только из-за тяжелых воспоминаний о трагедии, но и из-за того, что там невозможно жить.

Дом, где произошел взрыв газа, не спутаешь с другими: сами за себя говорят внушительные металлические швеллеры - скрепы, закрепленные снаружи на поврежденных взрывом стенах.

Дом со скрепами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Кроме них внешне о ЧП ничто не напоминает. В квартире есть лоджии с севера и юга. Там взрывной волной вырвало бетонные плиты ограждений и отбросило на несколько метров от здания. Конечно, вылетели и все стекла. Стеклопакеты бесплатно вставили, балкон восстановили, а вот квартира...

Возле дома я встретился с Ириной - взрослой дочкой погибшей хозяйки квартиры. Она пришла с мужем. Обратиться в нашу редакцию они были вынуждены, так как беспокоятся из-за того, что в квартире не делается косметический ремонт…

- Тем ранним утром, когда рванул газ, мы были в квартире, я с мужем и маленькой дочкой спали в дальней комнате, более взрослая дочка - в другой, - с напряжением вспоминает о моменте трагедии Ирина. - Когда произошел взрыв в нашей комнате, несмотря на то, что она довольно далеко от кухни, выбило дверь - она прямо на мужа полетела и накрыла нас.

Ирине тяжело говорить. Подробности того, что происходило дальше в то утро, она по понятным причинам вспоминать не хочет...

Поднялись на третий этаж, в квартиру. Там укрепили полы и потолки, для прочности стянули стены, потолки и полы швеллерами, поменяли электропроводку.

В квартире, как и в других пострадвших, стены, потолки и полы укреплены швеллерами. Фото: Александр ЖМУЛИН

В остальном во всех комнатах сплошь голый бетон, кое-где виднеются следы обоев, под ногами хрустит каменная крошка, кое-где - грязь. Необходим косметический ремонт.

Вот так неприглядно сейчас выглидит одна из комнат, в других - не лучше. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также сразу бросается в глаза отсутствие стены между туалетом и ванной комнатой.

- Ее снесли, когда укрепляли полы и потолки, но новую перегородку почему-то не установили, - пояснила Ирина. - Перекрытия между этажами поменяли, но требуется заливка полов.