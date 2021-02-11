Сколько стоит умереть в Твери: Установлены новые тарифы на ритуальные услуги

"КП"-Тверь" посчитала, во сколько обойдутся самые бюджетные похороны в 2021 году. Фото: Борис КОКУРИН

В Твери установлены новые тарифы на платные услуги муниципального предприятия «Тверьритуалсервис». Это предприятие занимается транспортировкой тел умерших, копкой могил, захоронением урн, изготовлением гробов, траурных венков и корзин, установкой памятников и оградок, уходом за могилами.

Предельные тарифы на ритуальные услуги «Тверьритуалсервиса» определены постановлением администрации Твери № 151 от 8 февраля 2021 года. По сравнению с 2020 годом цены выросли, появились новые тарифы - на услуги по транспортировке тел людей, умерших от коронавируса.

Изготовление гробов

Цена самого простого стандартного гроба размером 2 на 0,8 метра для взрослого человека - 2300 рублей. Это будет гроб из пиломатериала и оргалита без обивки. По сравнению с прошлым годом такой гроб подорожал на 466 рублей (прошлогодние тарифы были установлены постановлением администрации Твери № 1502 от 11 декабря 2019 года).

Самый скромный гроб с обивкой из хлопка обойдется в 3500 рублей (год назад такой гроб стоил 3147 рублей). В зависимости от оформления цена гроба для взрослого может вырасти до 6850 рублей. Такой гроб изнутри будет обшит хлопком, а снаружи шелком и бархатом, украшен рюшами.

Гробы меньшего размера обойдутся дешевле.

Транспортировка тел умерших

Перевозка умершего в морг теперь стоит 1500 рублей в час (прошлогодний тариф - 1370 рублей в час).

Погрузо-разгрузочные работы при перевозке умерших в морг - 1100 рублей (было 834 рубля).

Доставка гроба и иных ритуальных принадлежностей в морг - 850 рублей (было 656 рублей).

Услуги выноса гроба с телом умершего из дома (морга) и доставка к месту захоронения (включая погрузочно-разгрузочные работы) - 6000 рублей. В 2020 году это стоило 5002 рубля. Правда, в прошлогоднем постановлении не было указано, входят ли в стоимость погрузочные работы.

Услуги спецтранспорта на одно захоронение: автобус «ПАЗ» - 5000 рублей (было 4543 рубля), «Газель» - 4000 рублей (было 3741 рубль).

Тарификация за пробег для «ПАЗика» - 55 рублей за километр, для «Газели» - 48 рублей за километр (было 48 и 36 рублей соответственно).

Транспортировка тел умерших от COVID-19

Тарифы на перевозку тел умерших от коронавируса в связи с необходимостью соблюдения мер предосторожности определены отдельно.

Перевозка умершего от COVID-19 в морг - 2000 рублей в час.

Погрузо-разгрузочные работы при перевозке умерших от COVID-19 в морг - 2000 рублей.

Услуга выноса гроба с телом умершего от COVID-19 и доставки к месту захоронения (включая погрузочно-разгрузочные работы) - 7800 рублей.

Услуги спецтранспорта на одно захоронение: автобус «ПАЗ» - 5500 рублей, «Газель» - 4500 рублей. А вот тарификация за последующий пробег не изменилась: «ПАЗик» - 55 рублей за километр, «Газель» - 48 рублей за километр.

Копка могил и захоронение

Копка могилы для взрослого (до 2,3 метра в длину) в случае, если не требуется снимать ограду, демонтировать имеющиеся памятники и цветники - 8000 рублей (было 5533 рубля).

Копка могилы I категории сложности (в ограде) для взрослого - 8000 рублей (было 6169 рублей).

Копка могилы II категории сложности (в ограде, с демонтажем памятника, цветника) для взрослого - 8500 рублей (было 6929 рублей).

Копка могилы III категории сложности (в ограде, с демонтажем памятника, цветника весом до 900 кг) для взрослого - 8500 рублей (было 7846 рублей).

Копка могил меньшего размера стоит дешевле.

Захоронение урн

Урна в земле - 2000 рублей (было 1261 рубль).

Урна в колумбарии - 3000 рублей (было 2042 рубля).

Дополнительные услуги

Установка ограды - 1200 рублей (было 802 рубля).

Установка памятника - 9000 рублей (было 6502 рубля).

Разовая уборка могилы - 2500 рублей (новая услуга).

Комплексный уход за могилой - 3000 рублей в месяц (новая услуга).

Добавим, что перечисленные выше цены являются предельными тарифами на услуги городского муниципального предприятия «Тверьритуалсервис». Цену выше обозначенной там запросить с вас не имеют права. Но в Твери работают и частные ритуальные конторы. Свое ценообразование они определяют сами и от данных тарифов никак не зависят.

Как сообщают в городской администрации, анализ и изменение цен на рынке ритуальных услуг не проводились с 2019 года. Поэтому в настоящее время появилась необходимость привести тарифы МУП «Тверьритуалсервис» в соответствие с рынком.

- Уровень предельных тарифов определен на основании коммерческих предложений субъектов предпринимательской деятельности, действующих на рынке ритуальных услуг города Твери, с учетом наименьшей цены из всех полученных предложений, - пояснил начальник департамента экономического развития администрации города Твери Петр Петров. - Также на сегодняшний день МУП «Тверьритуалсервис» является единственным предприятием на территории города, которое выполняет социальную функцию и оказывает услуги по социальному погребению.

СЧИТАЛКА «КП»

Бюджетный гроб с хлопковой обивкой без декора - 2500 рублей.

Перевозка умершего в морг с услугами погрузки-разгрузки - 2600 рублей.

Доставка гроба в морг - 850 рублей.

Вынос гроба с телом усопшего из морга и доставка к месту захоронения (включая погрузочно-разгрузочные работы) - 6000 рублей.

Копка могилы - 8000 рублей.

Итого без цветов и венков, памятника и ограды на могиле, без одевания, грима и поминок похороны человека в Твери обойдутся без малого в 20 тысяч рублей (19 950 рублей). Если усопшего будут подхоранивать к родственнику, например ушедшему ранее супругу, придется демонтировать ограду и памятник. Это увеличит стоимость еще на 500 рублей.

Полный перечень цен на услуги «Тверьритуалсервиса» (Приложение к постановлению администрации города Твери от «08» февраля 2021 № 151):

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