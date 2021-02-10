В мороз жители поселка под Тверью вынуждены были сидеть без света и мерзнуть

В поселке к каждому жилому дому подведено электричество, но оно есть не всегда. Фото: Ольга Федорова

В коттеджном поселке с поэтическим названием «Акварель», который несколько лет назад построили в километре от окружной дороги в Бурашевском сельском поселении, у жителей возникли проблемы. Два дня владельцы домов на живописных улицах Репина и Шишкина вынуждены были сидеть без света и тепла. Это в такой-то мороз. Как оказалось, причиной стал сбой в работе трансформатора.

- 8 и 9 февраля не было электричества и соответственно тепла из-за того, что опять не выдержал трансформатор, - рассказала нам по телефону жительница одного из коттеджей по улице Шишкова Ольга Федорова. - Вчера всего 9 градусов в доме было. У меня маленький ребенок, так он подкашливать начал. Холодно, во что не закутывай. Сегодня, 10 февраля, правда, свет дали, электрический котел запустили - дом немного прогрелся. Но такие проблемы у нас уже не раз возникали. Впервые в поселке пропали свет и тепло, причем на трое суток, в конце 2019 года.

Как сообщила нам еще одна жительница поселка Элеонора, годом раньше в верхних улицах поселка (всего в нем около 300 домов) установили один новый более мощный трансформатор.

- Там проблем с электроэнергией нет, однако улицы Шишкова и Репина, которые находятся в нижней части поселка, питаются от этого злополучного трансформатора. Но его мощности в холода порой не хватает и он, видимо, от чрезмерного, напряжения выходит из строя, - говорит Элеонора, - Мы в прошлом году писали и коллективные, и индивидуальные жалобы в «ТверьАтомэнергосбыт», который является поставщиком услуги, но ответа не получили. Перерасчета нам так и не сделали.

Тот самый злополучный трансформатор. Фото: Ольга Федорова

Еще один местный житель Олег отметил, что проблема не в слишком большом потреблении электроэнергии владельцами домов в поселке, а в том, что был установлен недостаточно мощный трансформатор.

- У нас на 15 кВТ каждый дом, исходя из этой нагрузки мы и должны получать электроэнергию. А у нас этого нет. У меня сейчас, например, 165 Вольт в сети. У меня даже суммарной нагрузки не то, что на 15, а даже 6 кВт нет. Водонагреватель есть, но он же работает не постоянно.

Жители сообщили, что 9 февраля с утра и потом еще в поселок несколько раз приезжали специалисты «Тверьэнерго» - филиала «МРСКА Центра».

- У них были надписи «Россети» на рабочих куртках, - рассказала Ольга. - Они наладили трансформатор, но через два часа электричество опять пропало. Они еще несколько раз приезжали, опять там что-то делали. Мой муж подходил, так эти работники прямо ему сказали, что трансформатор надо, конечно, менять, более мощный ставить.

Мы также выяснили, что 63 жителя поселка подписали коллективное заявление об оказании услуг по электроснабжению ненадлежащего качества. Оно было направлено, в том числ