Специалисты посчитали, сколько за нелегкий пандемийный 2020 год в нашем регионе удалось построить жилья, детских садов, торговых и медицинских центров, прочих социальных объектов.Несмотря на то что коронавирус внес неприятные коррективы в работу строителей, можно отметить, что городских квартир и детских садов в пересчете на площадь за год удалось построить немного больше. Сдан торгово-офисный центр площадью почти 6 тысяч квадратных метров, стало больше спортплощадок и залов.Вместе с этим тепловых, водопроводных и газовых сетей в 2020 году было введено существенно меньше, чем годом ранее.Давайте посмотрим, как изменились темпы строительства в 2020 году по сравнению с 2019-м.