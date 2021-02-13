Коронавирус в Твери, последние новости на 13 февраля 2021: названа дата завершения масштабной кампании по вакцинации

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ЗСТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 февраля 2021 года: 176 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 31 268 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 27 750 человек (+221 за последние сутки).

Изолированы 2959 больных (-58).

Умерли 559 человека (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 13 февраля в областной столице выявлено 9 887 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2196 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 1774(+14)

Ржев – 1681 (+9),

Торжок – 1434 (+4)

Кимры – 1339 (+6),

Калининский район – 1277 (+20).

Графика:Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 30 721 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Из них 14698 – жители региона старше 60 лет. За вчерашний день, прививку сделали 1386 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В ближайшее время мы получим еще более 11 тысяч доз вакцины. Сейчас власти региона ведут переговоры с Министерством здравоохранения России о новых поставках. Кампанию по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения, Тверская область планирует реализовать до начала нового учебного года.

Напомним, в регионе развёрнуто 38 прививочных кабинетов.

Есть и выездные прививочные бригады медиков. Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от COVID-19, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты.

Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.

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