Селижарово: комбинат детского питания хороший, но требует серьезной поддержки

Встреча с коллективом комбината детского питания. Фото: ЗСТО

В поселке Селижарово парламентарии посетили обе школы. В первой объектом внимания стал комбинат детского питания, работающий на базе школьной столовой. Централизованное приготовление пищи для школьников, а их в поселке 1 200, началось в 2018 году. Директор комбината Елена Колосова рассказывает, что до этого момента в каждой школе были свои кухни, однако ужесточение требований Роспотребнадзора к детскому питанию заставило поваров перейти к новой форме работы. Кулинарная часть нововведения никак не изменилась – завтраки и обеды все так же вкусны и обильны. А вот техническое оснащение, как говорят работники, «хотелось бы получше».