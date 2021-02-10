Досуг в Твери с 10 по 17 февраля: Границы реальности, свет, орхидеи, гармонии и мужчины в ожидании чуда

В Императорском дворце публику ждет интересная выставка. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

ВЫСТАВКИ

Краски Элия

Хотите увидеть, что такое пограничье бытия в художественном осмыслении. Тогда приходите на выставку работ необыкновенного творца Элия (Элегия) Белютина (1925-2012 гг.). Она продалжается в Тверской картинной галереи, расположенной в великолепном Императорском дворце.

Этот человек был талантливым художником-новатором, искусствоведом, педагогом, поэтом. Поистине - легендарная и неоднозначная личность .

Учителями Элия Билютина были такие великие мастера, как М. В. Нестеров, А.В. Лентулов, П.В. Кузнецов, Л.А. Бруни.

В биографии художника много белых пятен и противоречивых сведений: его жизнь окутана легендами и слухами самого разного толка.

Его живопись делает акцент на эмоциональном восприятии человека. Импульсивная, заряженная неукротимой энергией, звучная...

В экспозиции - коллекция работ мастера из собрания Тверской картинной галереи. Это полотна разных периодов работы художника - его поиск во временном срезе: от абстрактного экспрессионизма ранних лет до схематичного письма позднего периода. Многие произведения экспонируются впервые.

Зритель также сможет познакомиться с личными вещами, которыми пользовался сам Элий Михайлович, со сборниками его стихов, а также с фотоархивом в необычном формате.

Цена билета: уточняйте по телефону: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Вход — только в масках.

Картины Элия Билютина стоит увидеть вживую. Фото: ТОКГ

Церковное искусство

11 февраля в 15:00 в музейном центре имени Л. Чайкиной откроется выставка «Свет Миру».

Эта необыкновенная экспозиция познакомит публику с церковным искусством. Она расскажет о том, в каких облачениях и почему в разные значимые дни и праздники служат священнослужители. Вы сможете увидеть предметы Церковных Таинств, богослужебные книги, иконы, латунные изделия и многие другие произведения православного искусства.

Цена билета: 100-150 рублей (для отдельных категорий граждан — льготы).

Возьмите маски.

Эта необыкновенная экспозиция. Фото: музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной.

Тропический коктейль

Так называется выставка орхидей в Ботаническом саду ТвГУ, которая продолжается в в оранжерее «Зеленый дом».

Там жителей и гостей города ждет яркий, ароматный, страстный и прекрасный коктейль из орхидей, бромелий, папоротников и других прекрасных тропических цветов. Цветочных гурманов ждут редкие виды орхидей из ботанических садов Москвы и частных коллекций.

Выставка открыта каждый день без выходных с 10:00 до 18:00.

Цена билетов: для взрослых - 150 рублей, для детей, пенсионеров и студентов — 100.

В садовой гостиной и в оранжерее обязательны маски!

Один из живых и прекрасных экспонатов. Фото: Ботанический сад ТвГУ

КОНЦЕРТЫ

Пространство музыки

Тверская академическая филармония вновь приглашает на концерты.

11 февраля в 18.30 в рамках проекта «Доступная филармония» впервые на тверской на сцене выступит лауреат международных конкурсов юный и очень талантливый пианист Сергей Давыдченко. За его плечами сотни концертов, а впереди будущее большого музыканта.

В программе: Ф. Шуберт-Ф. Лист. «Приют» Ф. Лист. Трансцендентный этюд №8 «Дикая охота» Соната h-moll Й. Гайдн. Соната E-dur И. Брамс. Вариации на тему Паганини, 2 тетрадь, op.35 И. Стравинский-Г. Агости. «Поганый пляс Кащеева царства» из балета «Жар-птица»

Стоимость билетов: 200 рублей.

Юный талант. Фото: Тверская филармония.

14 февраля в 17.00 начнется концерт «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть». Он, конечно же, посвящен Владимиру Высоцкому. Песни на стихи в различных стилях и аранжировках исполнят ведущие солисты и музыканты филармонии.

Программу представляет мастер художественного слова, режиссер – заслуженная артистка России Галина Петрова.

Творческая жизнь Владимира Высоцкого – это более 800 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей, сыгранных в кино.

Владимир Семёнович пел и о стране, и о насущных проблемах, и о далеких мечтах.

Стоимость билетов: 400 рублей.

16 февраля 18.30 в филармонии начнется необыкновенный концерт, в котором сольются звуки органа и гитары. На сцену выйдут два потрясающих музыканта, признанных мастераЮрий Нугманов (гитара), Федор Строганов (орган).

В программе: произведения для гитары и органа Х. Родриго, С. Ильина, Ф. Строганова, Э. Кордеро, С. Орехова, Н. Кошкина, а также гитарная классика и джазовые обработки

Стоимость билетов: 500 рублей.

Не забывайте маски.

Филармония ждет гостей. Фото: Тверская филармония.

СПЕКТАКЛЬ

Рассказы из роддома

14 февраля в День всех влюбленных в Тверском академическом театре драмы дают «Весы» - пьесу популярного современного драматурга и писателя Евгения Гришковца.

Режиссёр-постановщик – Павлишин Александр Анатольевич.

Пьеса «Весы» входит в сборник Евгения Гришковца 2018-ого года под названием «Весы и другие пьесы». В аннотации к книге сказано, что она «о хороших людях в непростых обстоятельствах, о тревогах, волнениях, радости, заботе, трудном выборе… и обязательно надежде».

Герои этой пьесы и спектакля – мужчины в ожидании чуда. Они расскажут свои истории из приемного отделения роддома.

Цена билетов от 200 до 400 рублей.

Маски — обязательны.